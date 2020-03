In diretta con Alfonso Signorini, senza il suo pubblico in studio viste le disposizioni del Governo, delle quali i concorrenti sono tempestivamente venuti a conoscenza. Non solo attualità, ma anche gossip per la nuova puntata: ecco le pagelle di The Social Post per la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip.

I voti sufficienti ai concorrenti più meritevoli

CONCORRENTI 10 Punteggio pieno per ogni singolo concorrente della casa del GF Vip. Gli inquilini, preoccupati per l’emergenza Coronavirus, sono stati rassicurati dai parenti attraverso dei video sulle loro condizioni di salute. Sia durante la settimana sia durante la diretta, i concorrenti hanno trattato il tema con la giusta delicatezza e sensibilità, dimostrando di essere uniti nel dramma che il Paese sta affrontando, come ha evidenziato Alfonso Signorini.



ANDREA DENVER 8 Un inquilino che ha saputo dare tanto al programma, senza bisogno di mettersi in mostra. Inteneriscono le immagini del suo pianto a dirotto dovuto alle parole dei genitori, che possono andare fieri di un figlio che si sta dimostrando così a modo nel suo percorso al GF Vip.



SOSSIO-PATRICK-ANTONIO 7.5 Protagonisti di simpatici siparietti che stemperano le tensioni della settimana. Il bomber Sossio Aruta, il clown Patrick e il latin lover Antonio Zequila si lanciano in simpatici sketch, tre personalità diverse che messe insieme sanno strappare un sorriso al pubblico.



FERNANDA LESSA 6 La sua redenzione arriva dopo il rimprovero di Alfonso Signorini e Pupo, dispiace vederla piangere per il timore che le figlie possano pensar male di lei, ma per rassicurare il cuore ferito di una mamma arriva un bel diario ricco di disegni delle sue bimbe. Da apprezzare il tentativo – per ora riuscito – di riavvicinamento con Antonella Elia.

Pollice in giù per alcuni inquilini

ADRIANA E ANTONIO 5/6 Arrivano le scuse di Antonio Zequila ad Adriana Volpe, che non crede alla buona fede del coinquilino. I due potrebbero anche mettere fine alla querelle, senza puntare i riflettori sul passato, ma iniziando a concentrarsi sul percorso attuale.



ANTONELLA ELIA 5.5 Pace fatta con Fernanda Lessa, sventola una bandiera bianca sulle loro teste, come dichiara Antonella stessa in puntata. Non la pensa allo stesso modo per quanto riguarda il rapporto con Valeria Marini, con la quale continua a litigare furiosamente.



VALERIA MARINI 5 Torna sull’argomento rosario-strattone della scorsa puntata, scatenando un’altra lite accesa con Antonella Elia. “Sono quello che lei avrebbe voluto essere“, dichiara Valeria Marini sulla coinquilina durante un confessionale. Valeria ammette che gli scontri non fanno parte della sua natura, allora dovrebbe evitarli al posto di fomentarli.