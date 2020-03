Pochi giorni fa l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha annunciato su Instagram di essere positivo al coronavirus. Leonardo, dopo qualche giorno di riposo, ha parlato di nuovo ai suoi fan per informarli, questa volta, dei suoi miglioramenti di salute.

Leonardo Greco può far rientro a casa

In un primo momento, l’ex tronista, dopo aver scoperto la sua positività al virus che sta preoccupando il mondo intero, aveva lanciato un appello ai suoi fan più giovani: “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo ‘i vecchi’ “.

Adesso Leonardo si rivolge nuovamente ai suoi fan, per dar loro una bella notizia: può far rientro a casa. Le sue condizioni di salute non sono più critiche e potrà quindi proseguire le cure per combattere il virus Covid-19 fra le mura domestiche.

L’annuncio dell’ex tronista

Per annunciarlo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mostrando un sorriso smagliante, che trasmette positività e speranza. Nel dare la notizia ha anche ringraziato tutti coloro che, negli ultimi giorni, gli hanno dimostrato affetto e vicinanza, seppur solo virtualmente.

L’ex tronista di Uomini e Donne aggiorna quindi i suoi follower sulle sue condizioni di salute, spiegando: “È il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre“. La paura è stata tanta, ma Leonardo non si è lasciato abbattere e ha lottato. Adesso è il momento di stringere i denti e di uscire da questo periodo difficile definito da lui stesso un “Incubo“.

Il post scritto su Instagram da Leonardo Greco

Tornare alla normalità

Pur essendo consapevole di dover continuare a lottare, è sicuro che alla fine ne uscirà vincitore: “Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce“.

