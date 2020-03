È tornato il programma L’intervista di Maurizio Costanzo. Nella nuova puntata del 19 marzo, il conduttore ospiterà Elena Santarelli, la quale racconterà la terribile esperienza della malattia di suo figlio Giacomo.

In una recente intervista, Costanzo ha difeso la showgirl e attrice dalle accuse dei suoi haters.

Elena Santarelli attaccata sul web

Per il pubblico di Canale 5 c’è in serbo una nuova intervista molto toccante di Elena Santarelli. Accadrà nel programma L’Intervista, condotto da Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha avuto modo di raccontare le novità della sua trasmissione in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e ha voluto chiarire la sua posizione in merito all’odio mostrato in rete verso l’attrice, “colpevole” solo di aver voluto condividere il dolore per la malattia del figlio.

“E’ stata forse la cosa più dolorosa di questa storia dopo la malattia. Gente che l’ha accusata di non volere bene al figlio perchè ha continuato a lavorare. Ma come si permettono? Vorrei incontrare uno di questi bulli per insultarlo personalmente” sono state le parole del giornalista. Elena Santarelli è stata più volte presa di mira da odiatori da tastiera che le hanno augurato ogni male possibile, compreso il ritorno del tumore del figlio.

La commovente intervista da Costanzo

L’intervista rilasciata da Elena Santarelli nel programma di Maurizio Costanzo, secondo le parole dello stesso conduttore, sarà molto commovente, affrontando la battaglia per il figlio malato. “Una battaglia per ora vinta, per fortuna” aggiunge il giornalista. La Santarelli, infatti, ha affermato come i controlli recenti di Giacomo siano andati bene. Durante la chiacchierata con Maurizio Costanzo, ovviamente, l’attrice parlerà a tutto tondo anche del rapporto col marito Bernardo Corradi, come si evince dal promo della trasmissione.

Nel frattempo, per il momento non sembra previsto il ritorno del Maurizio Costanzo Show. Lo stesso Costanzo ha ribadito di non aver intenzione di rinunciare al pubblico, secondo le disposizioni per combatter l’emergenza del Coronavirus: “Piuttosto di rinunciare al pubblico, rinuncio allo show, almeno finchè questa situazione non si normalizzerà”.