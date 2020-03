Elisabetta Gregoraci posta sul suo profilo Instagram una foto con il pancione. In un primo momento si sarebbe potuto pensare che la showgirl fosse nuovamente incinta, ma la verità è un’altra. Elisabetta vuole infatti celebrare una ricorrenza speciale.

Elisabetta Gregoraci: la foto che fa emozionare i fan

Nell’ultimo post Instagram Elisabetta Gregoraci vuole celebrare una data importante: quella del compleanno del figlio Nathan Falco, nato il 18 marzo di 10 anni fa. Per ricordare il bel momento, la showgirl posta una foto mentre era ancora in gravidanza e lo scatto riceve subito moltissimi like e commenti.

Nella didascalia, che è una lettera aperta al figlio, mamma Elisabetta scrive: “Qui ti aspettavo da 6 mesi che grande gioia la maternità…tra qualche ora compirai 10 anni. Sei stata una gioia immensa, il mio regalo più grande. 10 anni fa in questo momento ero così emozionata e non vedevo l’ora di vederti, abbracciarti conoscerti e stringerti a me. Ti amavo già tantissimo vita mia”.

Il post pubblicato su Instagram da Elisabetta Gregoraci

Alla foto rispondono moltissimi follower della bella showgirl: “Stupenda Elisabetta! Auguri Buon Compleanno Nathan” e “Come sei tenera!

Auguri al tuo principino” sono le risposte più comuni al post.

La lunga storia con l’ex Flavio Briatore

Nonostante la storia con l’ex marito Flavio Briatore sia stata turbolenta, il ricordo di questo amore è stato proprio il loro unico figlio Nathan Falco. Il ragazzo è nato 2 anni dopo le nozze della coppia, che si è separata definitivamente nel 2017. Nonostante ciò i 2 ex coniugi hanno sempre cercato di far trascorrere al figlio un’infanzia serena, mettendo da parte le loro divergenze personali.

In effetti, nell’ultima vacanza trascorsa insieme, che risale all’inizio di questo mese, l’ex coppia ha trascorso un periodo di tranquillità insieme a Nathan Falco nelle piste da sci di St Moritz.

Tra i 2 c’è così tanta sintonia che negli ultimi tempi si sta parlando di un possibile ritorno di fiamma, che però non è stato mai confermato dai diretti interessati. Dopo che si era parlato dell’imprenditore per il presunto flirt con la giovane studentessa Benedetta Bosi, sembra essere quindi tornato il sereno tra i 2 ex coniugi.