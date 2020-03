Anche la Russia al fianco dell’Italia nella battaglia contro il Coronavirus: nella notte scorsa, a Pratica di Mare, sono atterrati aerei con a bordo medici e materiale sanitario destinato alla gestione dell’emergenza. Un sostegno preziosissimo, il cui arrivo è stato documentato dal ministro Luigi Di Maio su Facebook.

Medici e materiale sanitario: l’aiuto della Russia

La Russia ha raccolto l’appello dell’Italia ai Paesi in grado di dare un sostegno alla nazione, in piena emergenza Coronavirus, e ha predisposto 9 voli per far arrivare materiale sanitario e medici a supporto delle forze in campo nel contrasto alla diffusione del contagio.

Gli aerei russi sono atterrati a Pratica di Mare (Roma) la notte scorsa, e ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con una cronaca in diretta su Facebook dall’aeroporto militare in cui ha accolto la delegazione di specialisti e il carico di aiuti.

“La nottata sarà lunga qui a Pratica di Mare. I primi due aerei provenienti dalla Russia sono già arrivati. Ogni due ore atterreranno anche gli altri 7 e porteranno in Italia mascherine, ventilatori polmonari, tute protettive, medici e tanti altri aiuti.

Non ci fermeremo fino a quando i nostri cittadini non saranno al sicuro. Dimostreremo di essere più forti anche di questo virus. Ricordiamocelo sempre: non siamo soli“.

È l’annuncio di Luigi Di Maio nel cuore della notte via Twitter, in uno dei post condivisi per seguire l’atterraggio di 9 aerei con personale specializzato e aiuti dalla Russia.

Attraverso i suoi canali social, il ministro degli Esteri ha parlato dell’arrivo di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale (dpi), tra cui ventilatori polmonari, mascherine e tute protettive, utilissimi in questo momento di grande impegno sul fronte sanitario in Italia.

Di Maio: “Non siamo soli“

Luigi Di Maio ha sottolineato il grande sforzo dell’Italia e delle persone impegnate in prima linea nell’emergenza, precisando che la nazione “non è sola nel mondo“.

La richiesta di supporto è stata anzitutto accolta dalla Cina che, nei giorni scorsi, ha messo a disposizione ventilatori polmonari e mascherine. L’intervento degli aiuti russi si innesta nel tessuto di un importante sostegno internazionale a cui ha preso parte anche Cuba, con l’invio di 52 tra medici e infermieri pronti a lavorare in sinergia con i colleghi italiani in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia di Covid-19.

Sempre in diretta da Pratica di Mare, vi spiego che cosa trasportano questi aerei. Seguitemi! Pubblicato da Luigi Di Maio su Domenica 22 marzo 2020

