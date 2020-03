Un uomo di 69 anni è morto nel tentativo di fermare una fuga dalla zona rossa. È successo a Fondi (in provincia di Latina), un comune che da qualche giorno è diventato zona rossa. Per l’omicidio è stato fermato un 44enne pakistano, che adesso rischia una condanna per omicidio volontario.

La fuga per i campi e poi l’aggressione

Da qualche giorno tutta la zona attorno a Fondi è diventata rossa e non si può uscire. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo di 44 anni stava cercando di scappare per le stradine di campagna.

Durante la fuga a bordo della sua Lancia Phedra, l’uomo si è imbattuto in un anziano agricoltore di 69 anni che avrebbe cercato di bloccarlo. L’agricoltore stava lavorando alla sua vigna in Via Molelle, al confine con il comune di Itri.

Fra il 44enne, di origini pakistane, e l’anziano agricoltore sarebbe poi nato un litigio. A quel punto il contadino avrebbe deciso di telefonare al figlio per metterlo al corrente della situazione. Ma “perso la testa”, il 44enne si sarebbe reso protagonista di un brutale omicidio a colpi di mazza.

Giunto sul posto, il figlio si è trovato davanti agli occhi una scena macabra: il padre a terra con la testa fracassata e la tessera sanitaria dello straniero in mano. Grazie a questo documento, i carabinieri e la polizia sarebbero riusciti a fermare il 44enne che adesso rischia una condanna esemplare.

Coronavirus, Fondi ha più contagi di Codogno

Il brutale omicidio di oggi è l’ennesima brutta notizia per Fondi, da qualche giorno zona rossa a causa dal Coronavirus. Secondo le ricostruzioni, il virus si sarebbe diffuso alla Festa di Carnevale organizzata in un centro per anziani lo scorso 25 febbraio.

Da quel giorno, il numero di contagi è cresciuto a dismisura.

Fondi è il comune con più contagiati in provincia: 53 persone, che rappresentano l’1% della popolazione. Una percentuale molto alta, se pensiamo che a Codogno era dello 0,9%. Le ordinanze governative hanno imposto il blocco totale delle entrate e delle uscite, inoltre le attività commerciali e amministrative (fra cui il Mercato Ortofrutticolo) sono state ridotte notevolmente. In questo modo si cerca di fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

