Tra le varie drammatiche storie che attraversano l’Italia, ve n’è una raccontata dalla Toscana, protagoniste due sorelline: la nonna è deceduta e la mamma ricoverata. Le bimbe stanno trascorrendo sole la quarantena, ma fondamentale è il supporto dell’intera comunità cittadina.

La storia delle due bambine in isolamento

Un momento difficile per tutti, specialmente per i bambini, costretti a rimanere in casa senza la percezione del reale pericolo. A Montevarchi, in provincia di Arezzo, due sorelline che frequentano le scuole elementari stanno trascorrendo la quarantena sole in casa. Il coronavirus ha costretto le bambine a fare a meno delle loro figure di riferimento.

La nonna, 80enne, è deceduta nei giorni scorsi, mentre la loro mamma, operatrice sanitaria, è attualmente ricoverata nel reparto delle Malattie Infettive di Arezzo.

Al momento la mamma, che continua a rimanere in contatto telefonico con le proprie bimbe, è in fase di miglioramento e si spera che possa tornare presto a riabbracciarle. Per ora, purtroppo, mamma e figlie possono vedersi e solo tramite videochiamate.

Chi si occupa delle due sorelline

Le piccole ricevono tutte le attenzioni necessarie: il sindaco Silvia Chiassai è stato nominato tutore e tutta la comunità, composta da parenti, amici, parrocchiani e cittadini, si è messa a disposizione delle sorelline.

I concittadini si sono organizzata in modo ineccepibile, come riporta La Nazione: fuori casa è parcheggiato un camper con un volontario che, a turno, monitora la situazione.

Lezioni in streaming, mentre per quanto riguarda i bisogni alimentari, le bambine ritirano le provviste lasciate sul ciglio della porta dai volontari, che scelgono le pietanze proprio in base alla lista della spesa stilata da loro stesse. In caso di emergenza, le bambine possono usufruire di un recapito telefonico attivo 24h su 24.

In giornata, le piccole dovrebbero passare sotto la tutela di un parente, in attesa che la mamma venga dimessa, come spiega il sindaco di Montevarchi in un video pubblicato su Facebook.

