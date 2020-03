Buone notizie dal Canada, Sophie Gregoire Trudeau, moglie del Premier Justine Trudeau guarisce dall’infezione da Coronavirus contratta nei giorni scorsi.

La first lady ha riportato le buone notizie dello staff medico che ha seguito il suo caso condividendole sul suo profilo Facebook. La Trudeau è solo uno dei tanti casi di Covid-19 che ha coinvolto le alte cariche pubbliche dello Stato nel mondo.

Sophie Trudeau guarisce

La Trudeau è risultata positiva al Coronavirus lo scorso 12 marzo, dopo essere tornata da un viaggio a Londra e aver presentato sintomi lievi.

A seguito dell’esito del tampone, sia Sophie Gregorine che il marito Justine Treudau, nonostante quest’ultimo non presentasse alcun sintomo, si sono posti ad isolamento nel loro appartamento.

Poi ieri, sabato 28 marzo, la bella notizia apparsa sui social network. La first lady ha riportato il via libera del suo medico e dell’Ottawa Public Health: l’ultimo tampone a cui si è sottoposta è risultato essere negativo. “Dal profondo del mio cuore, voglio dire grazie a tutti quelli che mi hanno contattato mandandomi messaggi di pronta guarigione” ha scritto Sophie. “E a tutti quelli che soffrono in questo momento, voglio mandare il mio amore“.

Chi è Sophie Gregoire

Oggi al fianco di Justine Trudeau, Sophie Gregoire è un’ex conduttrice televisiva. Nata a Montreal, in Canada, nel 1975, la 44enne ha sempre mostrato il suo impegno in opere di beneficenza, sempre molto attenta alle condizioni di donne e bambine.,

Politici che hanno contratto il Covid-19

Quello della Treudau non è un caso isolato nelle alte cariche amministrative. Altri membri della politica mondiale sono stati coinvolti dall’infezione, finanche i reali. Il Principe Carlo d’Inghilterra è risultato essere positivo al tampone, così come Alberto di Monaco.

Il primo ministro inglese Boris Johnson lo ha annunciato qualche settimana fa, e come la moglie di Treudau anche la moglie del Premier Pedro Sanchez, María Begoña Gómez Fernández lo ha annunciato il 15 marzo.