A Quarta Repubblica, su Rete4, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto per parlare della Lombardia, dell’ospedale costruito in due settimana a Fiera Milano e anche di Guido Bertolaso.

Le condizioni di salute di Guido Bertolaso

Guido Bertolaso era rientrato sulla scena politica chiamato dalla regione Lombardia per contrastare l’emergenza. Poco dopo l’ex capo della Protezione civile era risultato positivo al Covid-19. Era il 24 marzo. Il giorno dopo era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Proprio ieri sera Fontana ha fatto un piccolo accenno alle sue condizioni di salute: “Guido Bertolaso sta bene, credo sia uscito dall’ospedale, era qualche giorno che era sfebbrato“, riporta Tgcom24.

Guido Bertolaso positivo

“Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese – scriveva su Twitter proprio Bertolaso – Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerà i lavori nelle Marche.

Vincerò anche questa battaglia“. La notizia, per altro, arrivava insieme a quella su Angelo Borrelli, che accusava sintomi febbrili. Il suo tampone alla fine era risultato negativo.

Ospedale Fiera Milano

Da ieri il nuovo ospedale Fiera Milano può ospitare i primi pazienti per far fronte all’emergenza Coronavirus dando quindi sollievo alla sanità lombarda in difficoltà. “In 10 giorni abbiamo fatto ciò che in maniera ordinaria si fa in qualche anno”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali. La realizzazione dell’ospedale è avvenuta grazie alle donazioni, per un totale raccolto di 21 milioni di euro.

