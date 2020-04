Che forse, alla fine del tunnel, si riesca ad intravedere la luce? Migliorano i margini e confini delle notizie che filtrano dal governo, dai report degli esperti e dai bollettini medici delle regioni italiane che continuano a combattere con devozione e impegno la lotta più difficile degli ultimi 50 anni, quella contro il Coronavirus.

L’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati al 9 aprile.

Coronavirus, verso la luce alla fine del tunnel

Il Coronavirus è ancora una minaccia e bisognerà attendere ancora un tempo difficile da definire prima di poter parlare di vittoria contro la pandemia.

Tuttavia, in questi giorni, sono promettenti le notizie che filtrano da fonti governative e mediche. Negli ospedali, la situazione nelle terapie sembra in lieve miglioramento con un calo degli accessi così come sembra essersi stabilizzato al ribasso il numero delle persone positive al Covid-19. Di giorno in giorno sembrano anche diminuire i decessi, facendo ben sperare di riuscire ad essere sempre più vicini al momento tanto auspicato che sarà il giorno in cui ci si augura non ce ne siano più.

Intanto le misure di sicurezza, tuttora vigenti, potrebbero – secondo quanto abbozzato da Giuseppe Conte – poter subire un allentamento nel futuro prossimo, presumibilmente già verso fine mese.

Il bollettino del 9 aprile

Di oggi i nuovi numeri sull’andamento dell’epidemia in Italia con i dati aggiornati al 9 aprile per quanto riguarda nuovi contagi, morti e guariti da Coronavirus. 1.615 le persone che sono state oggi registrate come positive al Covid-19, per un totale che ora conta 96.877 persone in Italia dall’inizio dell’epidemia. 1.979 invece le persone guarite, per un totale di 28.470 persone che hanno vinto la battaglia contro il Coronavirus.

610 invece i decessi registrati in data odierna, per un totale di 18.279 persone morte per Covid-19.

In Italia, tenendo conto pazienti positivi, guariti e deceduti per Coronavirus, si contato in tutto 143.626 persone che hanno contratto l’infezione dall’inizio dell’epidemia.

