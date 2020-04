Emma Marrone continua a essere bersaglio degli haters. La cantante, in questi mesi, ha denunciato spesso di essere finita vittima dell’odio dei leoni da tastiera ma anche in una delle sue ultime dirette sui social, un utente le ha augurato la morte.

Il padre di Emma: “Poveracci”

“Spero che tu muoia”, è il commento che ha spezzato la serenità di Emma Marrone durante una video intervista Instagram con il giornalista Luca Bianchini per la rubrica #50domandesecche. La cantante, reduce dal successo di Fortuna, è rimasta turbata dall’ennesimo attacco hater. La Marrone ha detto: “Occhio che tutto torna!

Mi arrabbio perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi”. Emma ha detto come queste situazioni enfatizzino la bruttezza delle persone e si è augurata, al contrario, che possa esserci un cambiamento positivo in grado di far capire le cose importanti della vita. A difendere la cantante anche il papà che le ha suggerito di fregarsene dei commenti: “Sono dei poveracci”.

Emma ha fatto notare come anche le persone famose abbiano una famiglia, che soffre per i commenti di disprezzo: “Spero che la gente legga quanto siete brutti dentro”, ha chiosato la Marrone.

La Marrone da mesi vittima di haters

Verso Emma Marrone si è scatenato, da mesi, un livore senza precedenti sui social, dove è stata attaccata anche per un fatto doloroso come il cancro che l’ha colpita e che è ritornato lo scorso anno. Proprio nell’occasione della rivelazione ai fan di essere di nuovo in lotta contro la malattia, l’ex vincitrice di Amici era stata presa di mira con frasi molto violente. I suoi detrattori hanno gioito per la ricomparsa del tumore, augurandole la morte e insultandola.

Emma era stata bersagliata anche per le sue idee politiche, nello specifico dopo il sostengo a Carola Rackete. C’è anche chi l’ha difesa: molti illustri colleghi come Gabriele Muccino, che l’ha diretta nel suo ultimo film Gli anni più belli, e anche Laura Pausini si sono esposti sui social per supportarla.

Il messaggio a chi lotta contro il Coronavirus

Nelle ultime ore, Emma Marrone ha pubblicato sui social anche uno scatto che la ritrae con la mascherina mentre esce di casa per fare la spesa.

Nella didascalia si legge: “È stato devastate vedere il mio quartiere così silenzioso, mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato”. La cantante ha detto come stenta a riconoscersi senza la sua vita di sempre ma lancia un pensiero alle persone impegnate in prima linea contro il Coronavirus e afferma: “Sono orgogliosa di vivere in un Paese come l’Italia dove ogni giorno tante persone mettono a rischio la propria vita per facilitare e migliorare quella degli altri”.

Approfondisci:

Emma Marrone cambia look dopo la malattia

Lite con Alessandra Amoroso? Emma Marrone spiega come stanno le cose