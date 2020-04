Viaggio nei ricordi per Gabriel Garko. L’attore di tante fiction di successo, sempre al centro del gossip, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae a 14 anni in cui appariva già bellissimo suscitando numerosi commenti da parte delle sue fedelissime fan che continuano a seguirlo con affetto.

Garko, il tuffo nel passato adolescenziale

“Stando a casa trovi di tutto, foto di quando avevo 14 anni #iorestoacasa #sogni #realizzati”, così recita la didascalia della foto che l’attore Gabriel Garko ha postato su Instagram dove è attivissimo. In effetti, i sogni dell’uomo si sono realizzati con successo.

Dagli anni ’90 è uno dei più apprezzati attori della sua generazione, avendo raggiunto la consacrazione ufficiale con le cinque stagioni della fiction L’onore e il rispetto, campione d’ascolti su Canale 5.

La carriera di Garko non si è mai fermata, arrivando perfino a co-condurre il Festival di Sanremo nel 2016 con Carlo Conti e Virginia Raffaele. Sul palco dell’Ariston, Gabriel ha dato grande prova di sé, ottenendo definitivamente l’approvazione del pubblico nonostante l’incidente che lo ha visto coinvolto con l’esplosione della sua villetta in terra ligure.

La foto pubblicata su Instagram è un viaggio nella sua fanciullezza molto apprezzato dai suoi follower. Tra i commenti si legge: “Eri già una favola allora, sei sempre bello” oppure “Sembravi più grande, sei sempre bellissimo”.

Gabriel Garko da giovane, lo scatto pubblicato su Instagram dall’attore

La quarantena di Gabriel Garko

Dopo un periodo di assenza dai social, probabilmente dovuto ai suoi numerosi impegni lavorativi, Gabriel Garko è ritornato a postare foto della sua vita su Instagram. L’attore, che qualche mese fa ha raccontato un episodio doloroso della sua vita, sta passando la quarantena nella casa alle porte di Roma e sta trascorrendo questi giorni di “clausura” forzata allenandosi in casa e coccolando i suoi animali domestici, come il cane Peter che appare spesso nelle sue stories.

All’inizio del lockdown ha postato una foto con la scritta: “Restiamo distanti restandoci accanto” ma anche scatti che lo ritraggono mentre si rilassa, suscitando anche i commenti di amici famosi. Ad esempio, in una foto a letto per augurare la buonanotte ai suoi seguaci, Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, grande amica di Garko, scrive scherzando: “Te la sei fatta oggi pomeriggio dopo la pennica: buonanotte cosaaa?”.

