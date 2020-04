Dopo le voci che si sono rincorse per settimane, ora sembra arrivata l’ufficialità: sembrerebbe finita la relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, che qualche tempo fa aveva ricevuto un gesto inaspettato dalla ragazza. A rivelarlo, la stessa professoressa ed ex gieffina che però ha preferito non dare troppi dettagli. Cosa sarà veramente successo tra i due?

Ambra Lombardo rompe il silenzio

Una relazione giunta al capolinea. È quanto si apprende dalle parole di Ambra Lombardo, l’ex partecipante del Grande Fratello nip che ha parlato con DiPiù, confermando le voci che, in questi mesi, parlavano di crisi tra lei e Kikò Nalli.

Al settimanale, la professoressa ha detto: “È finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare.”. La Lombardo ha anche detto che sarà lo stello Nalli a raccontare come sono andate veramente le cose: “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”. Proprio in queste ultime ore, la Lombardo ha pubblicato anche una storia Instagram, in cui sembra volersi difendere dagli haters. Nel suo sfogo si legge: “Se fossi l’arrivista mangiatrice di uomini che descrivono i giornali, probabilmente sarei vedova di 3 mariti”.

Ambra accusa anche i rotocalchi di montare degli scoop ad arte, proprio come alcuni mesi fa aveva affermato lo stesso Kikò.

Storia dal profilo Instagram di Ambra Lombardo

Kikò sereno in quarantena

Era già qualche mese che si susseguivano pettegolezzi sulla fine del legame tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, soprattutto da quanto la ragazza aveva smesso di seguire l’hair stilyst su Instagram. Kikò Nalli si era dimostrato indifferente, dicendo di avere cose più importanti a cui pensare, nel pieno del coronavirus.

Anche nelle sue ultime stories Instagram, l’ex di Tina Cipollari appare sereno e rassicura i suoi fan: sta bene. In effetti, lo scorso autunno, Nalli era stato colpito anche da malore. Qualche giorno fa, Kikò scriveva sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto: “Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”, citando una frase di Italo Calvino. Un segnale, forse della sua volontà di concentrarsi sulle cose importanti, lasciare da parte le frivolezze del gossip e le relazioni senza importanza.

