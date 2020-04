Arriva in questi momenti il bollettino della Protezione Civile sugli ultimi dati aggiornati relativi all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Di qualche ora fa le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in Aula del Senato ha proferito sulla strategia del Governo per quanto riguarda la futura “fase 2”.

Conte in Senato: “Continuare a rispettare le regole anti contagio“

Per l’Italia si prevede una ripartenza lenta, graduale e che non possa essere minata in alcun modo da un passo falso, un’imprudenza capace di travolgere il Paese nuovamente, compromettendo tutti i sacrifici degli italiani in queste settimane di forzata “quarantena”.

Per quanto riguarda il distanziamento sociale e l’isolamento, misure di sicurezza: “Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge la difficoltà dei cittadini nel continuare a rispettare le regole anti contagio e l’aspirazione al ritorno alla normalità“.

Coronavirus, il bollettino del 21 aprile

Quello del governo al momento si profila essere una strategia che a livello sanitario si suddivide in 5 punti tra cui il “rafforzare le reti sanitarie sul territorio, come arma più efficace per la lotta al virus, con particolare attenzione alle case di cura” e il “rafforzare della strategia di mappatura dei contatti sospetti con l’utilizzo delle nuove tecnologie“.

Intanto, come al solito, la Protezione Civile diffonde i dati sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. -528 contagi registrati in data odierna che fanno scendere il totale a 107.709 casi attualmente positivi in Italia.

2.723 i casi di persone guarite in data odierna, 21 aprile, che portano il totale a quota 51.600. Per quanto riguarda i decessi, oggi sono stati registrati 534 casi per un totale di 24.648 vittime da Coronavirus in Italia.

Dall’inizio dell’epidemia, in Italia, sono 183.957 le persone che hanno contratto il virus (tenendo conto di positivi, guariti e morti).

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, il paziente 1 di Codogno: “Ero a un passo dalla morte”

Inps, Tridico: cassa integrazione entro il 30 aprile