Una foto pubblicata da Sonia Bruganelli scatena il Web per un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei follower della moglie di Paolo Bonolis.

Le critiche alla posa di Sonia

Recentemente Paolo Bonolis ha raccontato qualche retroscena del matrimonio con Sonia Bruganelli, ma questa volta la sola protagonista è la produttrice televisiva che, dopo aver postato una foto, è stata accusata di non aver tenuto conto di alcune misure da adottare in questo momento di emergenza sanitaria. La diatriba è stata avanzata da alcuni utenti di Instagram, che hanno ripreso la condotta dell’imprenditrice nei commenti sotto il post.





Il 21 aprile, in una uggiosa giornata di quarantena Sonia Bruganelli ha pubblicato sul proprio profilo un selfie con la seguente didascalia: “Perché non andare a fare la spesa quando piove?!?!?“. Le polemiche sono scaturite dalla posizione della mano con il guanto in lattice a contatto con il viso, un gesto che potrebbe vanificare la funzione stessa dei guanti, valido strumento di protezione contro il contagio.

Il post di Sonia Bruganelli pubblicato su Instagram

Le reazioni dei follower

Sotto al post di Sonia Bruganelli sono apparsi commenti di vario genere: “Bella…ma no le mani in bocca!!!!

” o “Con i guanti…Non toccarti il viso! Viene spontaneo…attenzione!” – si legge sul profilo dell’imprenditrice -“Non toccarti la bocca anche se hai i guanti Sonia!!!“. Non mancano però gli apprezzamenti rivolti alla sua bellezza da parte di utenti che perdonano la disattenzione di Sonia Bruganelli: “Ma i guanti uguali ai tuoi meravigliosi occhi!.



Gli utenti di Instagram hanno dunque messo in guardia la moglie di Bonolis sulle norme di igiene da tenere in queste settimane in cui bisogna adottare certi accorgimenti per il bene di tutti, come più volte sottolineato dagli esperti, che stanno cercando di trovare una soluzione a questo virus.