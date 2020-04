Adriana Volpe è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 4 da cui è dovuta uscire in anticipo per motivi familiari. Oggi la conduttrice continua a condividere momenti della sua vita con il suo pubblico che tanto l’ha apprezzata nel reality, partecipando a dirette Instagram con alcuni suoi ex compagni di avventura professionale. Negli ultimi giorni, ha avuto modo di intervenire sul social insieme a Marcello Cirillo, che ha svelato un retroscena della loro partecipazione a Pechino Express.

Adriana Volpe: la generosità a Pechino Express

Adriana Volpe, che dopo il GF Vip il pubblico e i colleghi vorrebbero vedere in uno show tutto suo, ha partecipato in precedenza anche a Pechino Express in compagnia di Marcello Cirillo.

I due formavano la coppia dei Mattutini e in una diretta Instagram, l’uomo ha ricordato un aneddoto. Adriana Volpe avrebbe chiesto dei soldi in prestito per poter aiutare una famiglia povera che ha dato a lei e Cirillo ospitalità per una notte. “Adriana Volpe la mattina dopo parla con uno degli autori e gli dice: ‘Senti, tu mi devi fare una cortesia, mi devi dare 100 euro che poi dopo, quando torniamo a Roma te li ridarò.

Li voglio dare a questa famiglia’”. Continua Cirillo: “Loro forse neanche lo hanno saputo che sei stata tu. È stato fatto un dono da parte tua. Tu sei molto generosa”.

Quella di Pechino Express è stata un’esperienza che Cirillo ricorda ancora con affetto, come raccontato in un video in Instagram: “Stava per partire una delle esperienze più forti lavorative, Pechino Express, con dei compagni di lavoro meravigliosi con i quali ancora oggi abbiamo un bellissimo rapporto”.

La difesa contro Giancarlo Magalli

Marcello Cirillo e Adriana Volpe sono molto legati.

Qualche mese fa, l’uomo era intervenuto nella querelle tra la Volpe e Giancarlo Magalli in diretta a Live-Non è la d’Urso, prendendo le difese della conduttrice de I Fatti Vostri: “Adriana ha ragione, io ho la sua stessa malattia, la magallite’, anch’io ho questo virus”. Secondo Cirillo, per colpa di Magalli, lui sarebbe stato cacciato e l’ex gieffina spostata. “Io sto dalla parte di Adriana”, aveva chiosato Marcello Cirillo.

Approfondisci:

Pechino Express, Adriana Volpe e la frecciatina al vetriolo su Magalli

Marcello Cirillo su Giancarlo Magalli: “Chi lo ammazza”

Adriana Volpe e Fabio Testi ex fidanzati?

Parla l’ex manager