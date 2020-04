L’ultima volta che è stato possibile scorgerli in televisione li abbiamo visti insieme nella casa del Grande Fratello. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno fatto una sorpresa al figlio, Paolo Ciavarro, concorrente dell’ultima edizione del reality. Nonostante la fine della loro relazione risalga a molto tempo fa, i due sembrano avere un ottimo rapporto. Quali sono stati però i motivi che hanno portato il loro amore al capolinea?

Massimo Ciavarro:“Una separazione dolorosa”

Un matrimonio lungo 12 anni e un forte spirito di condivisione. È così che ha descritto il loro matrimonio Massimo Ciavarro durante un’ospitata a Vieni da me, condotto dalla Balivo.

“Ho conosciuto Eleonora con il film Sapore di mare 2. La nostra separazione è stata molto dolorosa. Dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto insieme”, ammettendo di aver impiegato molto tempo a riprendersi dopo la rottura.

Pare che alla base del loro allontanamento non ci siano tradimenti o grosse conflittualità. A dire di Massimo, quello che mancava nel loro rapporto erano delle attenzioni che lui non era più in grado di dare. “La donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui”, raccontò l’attore, sostenendo che probabilmente quello che lui faceva per Eleonora non era abbastanza.

Tuttavia, l’amore per il figlio Paolo li ha tenuti legati seppur senza il vincolo di una relazione.

Paolo Ciavarro e quella frase sulla madre al Grande Fratello Vip

Paolo Ciavarro, classe 1991, arrivato secondo all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto parlare di sé nel reality per la storia intrapresa con Clizia Incorvaia. Un’esperienza che, oltre a fargli trovare l’amore, ha un po’ liberato Paolo dall’etichetta di figlio d’arte. Ciò non toglie che sia molto legato ai suoi genitori.

Durante la permanenza nella casa, infatti, Paolo si era lasciato andare ad una confessione, fatta a Zequila:“Io ho capito qua dentro che mi devo vivere di più i miei genitori, soprattutto mia madre”, aveva detto. Insieme a papà, invece, Paolo aveva partecipato al programma avventuriero Pechino Express, che Massimo aveva definito “la più bella della mia vita, in assoluto”. Un legame così forte e intenso che li ha portati fino alla penultima puntata.

