L’affaire che in questi giorni ha suscitato numerose polemiche sembra essere arrivato a un punto di svolta. Giovanna Botteri, protagonista di un servizio recentemente mandato in onda da Striscia la notizia e che ha scatenato una bufera mediatica, ha preso la parola. La giornalista ha mandato un video-messaggio a Michelle Hunziker, mettendo il punto alla scia di polemiche: “Per fortuna non dobbiamo fare pace perché non abbiamo mai litigato“.

Gli antefatti della vicenda

La bufera mediatica che ha recentemente travolto Michelle Hunziker sembra essere giunta alla conclusione. La conduttrice e l’intera troupe di Striscia la notizia, negli scorsi giorni, sono stati accusati di aver fatto body-shaming nei confronti della giornalista Rai Giovanna Botteri, attualmente inviata dalla Cina per fornire agli italiani notizie e aggiornamenti sul Coronavirus.

La giornalista è finita al centro delle attenzioni per il suo aspetto e il suo look giudicato trasandato: lo stesso maglioncino indossato durante i collegamenti, aspetto sfatto e capelli disordinati. Elementi finiti direttamente nel mirino di Striscia, che però ha dovuto fare i conti con feroci polemiche dopo il servizio mandato in onda.

Michelle Hunziker nel mirino

Dopo aver sollevato il polverone, Striscia è corsa ai ripari.

Michelle Hunziker, colei che più di tutti è stata presa di mira, ha subito etichettato le polemiche come “fake news”. A detta della conduttrice svizzera, infatti, il servizio di Striscia non era intenzionato ad ironizzare sulla Botteri ma a difenderla dalle critiche che spesso riceveva per il suo look. Questo tentativo di mettere una pezza agli errori commessi non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche. Nel mirino sempre la Hunziker, alla quale sono arrivati da più parti pesanti insulti sessisti dopo il servizio mandato in onda.

Dopo giorni infuocati, a mettere il punto alla situazione ci ha pensato Giovanna Botteri, intervenuta in prima persona per placare le polemiche.

Il video-messaggio di Giovanna Botteri

Giovanna Botteri, in un video-messaggio mandato in onda da Striscia la Notizia nella puntata di mercoledì 6 maggio, ha chiuso la questione. La giornalista ha accolto la proposta di Michelle Hunziker di intervenire sulla questione per confrontarsi con la redazione del tg satirico. La Botteri ha accettato la richiesta e, rivolgendosi direttamente alla showgirl svizzera, dichiara: “Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook né su Instagram e qui in Cina è difficile collegarsi.

Quindi ci è voluto del tempo prima che vedessi il video, ma ti rispondo adesso. Per fortuna non dobbiamo fare la pace perché non abbiamo litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti. Perché la satira è libertà, ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi, a mettere modelli di uomini e donne diversi a confronto. Questa è una cosa bella e io ti ringrazio per questo e un abbraccio virus-free. Ho appena fatto il test quindi vi posso abbracciare e augurarvi buon lavoro.

E a te Michelle davvero un buon tutto“.