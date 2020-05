La famiglia è sempre pronta a stringersi attorno ad Emma Marrone, la cantante ex vincitrice di Amici e campionessa di vendite di dischi. Se qualche giorno fa, il padre la difendeva dagli haters durante una diretta social, c’è da sapere che la ragazza ha anche un fratello, Francesco, a cui è molto legata.

Emma e Francesco: un rapporto molto intimo

Un grande affetto quello che lega Emma Marrone a suo fratello Francesco. Il ragazzo ha 32 anni e avrebbe la passione per il calcio. I due sono spesso lontani, a causa degli importanti impegni lavorativi della cantante salentina ma appena possono cercano di stare insieme e lui la segue nei suoi tour e concerti.

A settembre, il ragazzo ha festeggiato il compleanno e l’ex stella del programma di Maria De Filippi ed Emma postato una foto di lei e del fratello da bambini con una dedica: “Buon compleanno Checco.Tu sai tutto di me e io tutto di te. Tu sei me e io sono te. Non è lo stesso cognome a renderci fratelli ma l’amore che portiamo dentro da sempre.Ti amo e ti auguro tutto il bene del mondo!Restiamo sempre piccoli così”.

Emma Marrone in uno vecchio scatto con il fratello Francesco. Fonte: Instagram

Tempo fa, proprio in un altro post su Instagram, la Marrone scriveva che Francesco è stata la cosa migliore che la vita potesse donarle e che adora fare i viaggi con lui. Anche Francesco ha fatto una dedica importante alla sorella, che ha superato una dura malattia. In occasione dei 10 anni di carriera della cantante ha postato una loro foto di spalle con scritto: “Dieci anni da Artista, una vita da Sorella”.

La quarantena di Emma Marrone

Emma Marrone alcune settimane fa ha pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia dei genitori intenti a mangiare la pizza. In quell’occasione, mancava proprio il fratello Francesco ma la cantante ha voluto sottolineare come i suoi cari siano la cosa più importante per lei.

Ora, la Marrone sta trascorrendo la quarantena lontana dalla sua famiglia, nella casa di Roma ed ha anche espresso il suo senso di smarrimento per la situazione. La cantante condivide con i suoi fan come vive le sue giornate, tra allenamenti in terrazzo, dirette in cui risponde a domande irriverenti e selfie scherzosi.

