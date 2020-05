Per la festa della mamma piovono sempre messaggi che arrivano dal profondo del cuore. Anche Simona Ventura ha voluto omaggiare la sua con degli auguri speciali. Il suo pensiero si è però poi esteso a Marina Conte, madre del giovane Marco Vannini, morto il 17 maggio del 2015. Oltre che a tutte quelle mamme che si trovano in ospedale, in prima linea ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Simona Ventura: un pensiero alla propria mamma e non solo

La festa della mamma sui social si è trasformata in una carrellata di auguri di vip dolci e bellissimi.

Da Chiara Ferragni a Barbara D’Urso, c’è stata una vera marea di tenerezza per la mamma nel cuore di ognuno. All’appello non è potuta mancare neanche Simona Ventura. Con un collage di foto postato su Instagram ha fatto gli auguri alla sua, ma non solo. Negli scatti compare lei mentre abbraccia sua madre, un primo piano di Marina Conte e un gruppo di mamme in ospedale, tutte imbardate per combattere il covid-19. Così si legge nella descrizione: “Cara mamma, oggi è la tua festa, mi sento tanto fortunata e ti faccio tanti auguri anche se siamo distanti.

In questo giorno, però, il mio pensiero va a Marina Conte, alla ricerca della verità e alle tante mamme che passeranno questa festa a combattere il covid-19 tentando di salvarci la vita. Grazie!!!”.

Marina Conte, mamma in cerca di giustizia

Il pensiero che Simona Ventura ha rivolto a Marina Conte è frutto di alcune recenti conquiste. Per l’omicidio Vannini è infatti stato predisposto un nuovo processo. La speranza che qualcuno paghi per la morte di suo figlio si è dunque riaccesa.

Marina Conte è ora in attesa di avere giustizia, per quel figlio meraviglioso che lo scorso 8 aprile avrebbe compiuto 25 anni. La mamma non ha potuto far altro che dedicargli un dolce ricordo, perché nessuno potrà riportarlo in vita tra le sue braccia.