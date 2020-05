Dopo i due episodi inediti de Il commissario Montalbano, su Rai 1 le repliche sono comunque molto apprezzate. L’episodio Il campo del vasaio sembra poi aver incollato allo schermo i telespettatori. Per quale motivo? Secondo l’opinione dei più ciò è dovuto alla presenza di Belén Rodriguez, sul set insieme a Luca Zingaretti.

Belén Rodriguez e Luca Zingaretti: connubio vincente

Per godersi un po’ di relax serale niente di meglio che guardare una serie tv raggomitolati sul divano. Le repliche de Il commissario Montalbano, tratte dai racconti di Andrea Camilleri, continuano a piacere, ma in particolare la puntata di lunedì 11 maggio ha lasciato il segno.

Forse più della prima volta. Per chi se la fosse persa (e a quanto pare sono davvero pochi), ecco qualche delucidazione. Sul set, oltre all’ormai intramontabile Luca Zingaretti nei panni del famoso Montalbano, c’era anche Belén Rodriguez.

La showgirl argentina nell’episodio interpretava Dolores, coinvolta nelle indagini per l’omicidio del marito, dalle modalità mafiose. I colpi di scena non sono ovviamente mancati e Belén, anche come attrice, ha saputo farsi apprezzare dal grande pubblico.

Boom di ascolti per la puntata con Belén

Era il 2011 quando Belén Rodriguez ha fatto la sua comparsa in una delle serie più amate dagli italiani.

La puntata diretta dal compianto Alberto Sironi che è stata replicata in questi giorni, ha riscontrato comunque un successo senza precedenti: 6 milioni di telespettatori, con il 23% di share. Il merito di questa impennata di ascolti sembra proprio andare alla showgirl argentina. In passato ha fatto un’incursione anche nella serie tv Don Matteo. Aveva poi partecipato ai film Natale in Sud Africa e Se sei così ti dico di sì.

La si è vista al timone di Tu Si Que Vales in onda su Canale 5 e ha debuttato in Argentina con Palermo Hollywood Hotel. Alcune fonti riportano in auge la voce che l’attenda un’avventura con Netflix: la sua carriera ora potrebbe tornare di nuovo sotto i riflettori del cinema.