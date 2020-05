I social sono già in giubilo, l’intervista a Pamela Prati a Domenica In è stata accolta come l’inizio della “Seconda stagione di Pratiful”, così il Prati-Gate, o caso Mark Caltagirone, è stato rinominato dai fan più sfegatati.

L’intervista era tra le più attese, un ritorno in tv di Pamela Prati dopo il patatrac epocale dello scorso anno ha destato l’interesse di molti, compreso quello di una delle co-protagoniste della vicenda, Eliana Michelazzo, che ha sarcasticamente commentato la diretta sulle sue Instagram Stories.

Eliana Michelazzo commenta l’intervista

Esordendo con un a foto in posa con la mano sulla fronte e l’hashtag “scioccobasita”, Eliana Michelazzo non si è persa una parola detta dalla Prati a Mara Venier.

“Le bugie hanno le gambe corte” ha poi aggiunto prima di partire con una serie di video in cui ha detto la sua.

Eliana Michelazzo su Instagram commenta l’intervista a Pamela Prati

Rivolgendosi direttamente ai fan, Eliana Michelazzo ha commentato: “Io capisco tutto, però credetemi, a distanza di un anno, sentire ancora queste fesserie mi viene ancora da ridere” dice e poi, rivolgendosi direttamente alla showgirl: “Devi dirla tutta la verità.

Perché Pamela tu sai benissimo che hai fatto delle foto con uno che non era Mark Caltagirone. Chi è quel tipo? Ancora non lo so, ancora non lo sa nessuno”.

Il mistero del bambino

Il racconto di Eliana prosegue poi ricordando il ruolo giocato dal bambino fatto passare per il figlio adottivo della Prati. “Li hai letti insieme a me quei messaggi, ero una pazza? Quel bambino credeva realmente di essere un attore e la mamma ha detto bene, quel bambino è stato illuso perché credeva davvero di andare a far la chemio.

Tu non puoi fare di tutta l’erba un fascio perché dovresti sapere con chi stavi tutte le sere”.

I video della Michelazzo si concludono con una richiesta di replica direttamente a Mara Venier e con un messaggio rivolto alla stessa Pamela.

Eliana Michelazzo chiede il diritto di replica a Mara Venier

“Abbiamo scritto il libro- in riferimento all’autobiografia della Prati intitolata Come una carezza, in cui la showgirl ripercorre tutta la sua vita fino ai fatti dello scorso anno -, perfetto, sono felice per te, però sciacquati la bocca prima di parlare perché io in tante cose non c’ero, e con questa ho chiuso“.

Insomma, sembra che i fan non abbiano poi sbagliato più di tanto previsione, il Prati-Gate 2 è davvero iniziato?

