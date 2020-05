Sotto gli scanner implacabili dei fan, non è passata inosservata la tensione sul volto di Giordana Angi. La cantante, ospite nella prima puntata di Amici Speciali, il nuovo talent di beneficienza, è infatti apparsa preoccupata e malinconica. Complice forse il suo passato oscuro, le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. A quel punto, però, è intervenuta la mamma in suo soccorso.

La misteriosa preoccupazione sul volto di Giordana Angi

Anche la cantautrice Giordana Angi ha deciso di partecipare insieme a ex concorrenti al talent Amici Speciali. Nel nuovo programma di beneficienza non mancano poi i volti storici.

La prima puntata l’ha vista inarrestabile, dopo aver vinto la sfida contro Irama e aver così portato la sua squadra in cima alla classifica. Tuttavia, un’ombra cupa ha segnato il volto della giovane per tutto il tempo. Malinconica, pensierosa e a tratti misteriosa, ha così destato l’interesse dei fan sui social. Molti leoni da tastiera hanno cercato di tirare le somme improvvisandosi psicologi. E sui social sono piovuti messaggi di ogni tipo.

Arriva il messaggio della mamma in sua difesa

“Ma Giordana non sta bene, vero?

Perché se no non si capisce bene l’atteggiamento di stasera”, commenta un fan su Twitter. Un altro si propone per il talent: “Andrei io… ma Giordana c’ha voglia?”. Un messaggio più ironico recita: “Giordana la vedo nera come la schiena di Irama ma perché?”. I fan del nuovo talent si sono così scatenati come fiumi in piena.

A porre un freno non poteva non intervenire la mamma di Giordana Angi. Sulla pagina di un gruppo di Facebook ha messo a tacere le malelingue: “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma.

‘Amami adesso’ spacca!! Chiedo positività, grinta e sostegno come sapete fare voi”. Chissà che la sua richiesta non sia stata davvero incisiva.