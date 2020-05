L’ex conduttrice tv Simona Tagli ha criticato il suo ex compagno Antonio Zequila per il comportamento tenuto al GF Vip. La Tagli ha scelto le pagine di DiPiù per scrivere una lettera all’uomo, con cui ha avuto una relazione lunga 7 anni, ricordandogli l’importanza e la durata del loro amore. L’accusa mossa a Zequila sarebbe quella di non aver mai fatto cenno alla loro relazione durante la sua partecipazione al programma di Alfonso Signorini.

Le parole di Simona Tagli: “Eri in competizione con me“

Simona Tagli, che di recente ha raccontato di aver fatto voto di castità alla Madonna di Lourdes, ha così deciso di scrivere una lettera a Zequila.

Le parole scritte dalla donna, come riportate da diverse fonti, non sembrano gentili.

“Caro Antonio, smettila di nasconderti dietro ad un dito” ha esordito la Tagli. Quindi ha continuato: “Ho trovato vergognoso il fatto che tu, dentro la casa del Grande Fratello vip, dopo aver raccontato di storie e storielline sentimentali, non ti sia degnato di dire nemmeno una parola sull’unica grande storia della tua vita: quella che per sette anni abbiamo vissuto io e te, l’uno tra le braccia dell’altro“.

Poi ha proseguito raccontando il loro rapporto di coppia. “Tu Antonio, anche se dicevi di amarmi, eri in competizione con me” ha puntualizzato al settimanale, ricordando quando erano fidanzati. “All’epoca della nostra relazione io ero la stella di Domenica In, ero corteggiata e invidiata per le mie doti di conduttrice. Tu non avevi combinato nulla.”

La fine della relazione: “Fu per Sharon Stone”

Simona Tagli ha voluto anche ricordare la fine della relazione con Zequila, senza risparmiare un altro attacco all’ex. “Perché non hai il coraggio di dire la verità?

Perché non hai il coraggio di dire come mi lasciasti? La motivazione fu esilarante” sostiene l’ex conduttrice. “Arrivasti a casa mia e mi dicesti: Ho una storia d’amore con Sharon Stone e voglio andare a Los Angeles a vivere con lei”.

Chi è Simona Tagli e la sua relazione con Zequila

Simona Tagli è stata co-conduttrice del celebre programma di Rai 1 Domenica In per 11 anni, fino al 1991, periodo in cui ha intrecciato una relazione con Antonio Zequila. Terminata la sua esperienza alla domenica pomeriggio, ha poi proseguito la sua carriera in tv alterandosi fra programmi per la Rai e per Telemontecarlo, fino ad una fugace apparizione all’Isola dei Famosi nel 2006.

Ora si è ritirata dal mondo dello spettacolo.

Antonio Zequila ha invece esordito come attore, ma ha poi trovato grande popolarità grazie ai reality in tv. Nel 2005 ha partecipato all’Isola dei famosi, dove ha ricevuto il soprannome di Er Mutanda, e di recente ha preso parte al GfVip, dove è andato vicino alla squalifica per via di una presunta bestemmia pronunciata nella casa.

