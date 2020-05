Pierluigi Diaco ha svelato chi saranno i nuovi ospiti del suo programma, Io e Te, pronto a tornare in onda. La nuova edizione del talk del conduttore romano partirà il 1° Giugno e andrà avanti per tutta l’estate su Rai 1 alle 14, prendendo il posto di Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Dalle prime indiscrezioni era già emerso che Sandra Milo e Valeria Graci avrebbero abbandonato il programma, ma in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Diaco ha fornito nuovi dettagli.

Io e Te: Katia Ricciarelli ospite fissa

Pierluigi Diaco ha raccontato che ad affiancarlo sarà la cantante lirica Katia Ricciarelli, anche attrice e opinionista in tv.

La Ricciarelli dovrebbe avere un ruolo simile a quello che in passato era stato affidato a Sandra Milo (di recente al centro di una particolare protesta politica) e Valeria Graci, compagne di viaggio fisse del conduttore in tutte le puntate. Confermato invece Santino Fiorillo, in qualità di esperto di dive del passato.

“Sono onorato di averla al mio fianco” sono le parole del conduttore sulla Ricciarelli, riportate anche sul sito web della rivista.

“Quando l’abbiamo chiamata mi ha colpito la sua reazione. Mi ha detto: ‘Mi piace la gentilezza del programma‘ e ha accettato”.

Le interviste con gli ospiti famosi: chi ci sarà

Nel programma è confermato lo spazio per l’intervista ad un personaggio famoso. “Ho tentato di riproporre in tv quello che mi sarebbe piaciuto fare nella vita, ossia l’analista” ha raccontato.“Sono conversazioni molto spontanee accompagnate da filmati inediti, legati a questi personaggi, presi dalle teche Rai”.

Il conduttore ha quindi annunciato chi sono gli ospiti che si sottoporranno alle sue domande. “La prima settimana apriremo con un ospite a sorpresa e poi avremo Renzo Arbore, Al Bano, Nancy Brilli e Maurizio Costanzo”.

Ecco chi è l’ospite della prima puntata

Pierluigi Diaco non ha però atteso molto prima di svelare l’identità dell’ospite a sorpresa. Protagonista della prima puntata sarà Mara Venier, come riportato dal conduttore su Instagram. “Domenica 31 Maggio mi collegherò dagli studi di #ioete con la regina di Domenica In e il giorno dopo, lunedì 1 Giugno, avrò l’onore di accoglierla in studio per la prima puntata del nostro programma” ha scritto.

Diaco ha voluto anche spendere parole di gratitudine verso la conduttrice di Domenica In. “Amica. Sorella. Alleata. Di abbracci con Mara Venier ne abbiamo consumati tanti, in privato e davanti alle telecamere” ha scritto commentando una foto in cui si abbbracciano. “Mai come oggi mi manca stringerla forte. Avremo comunque due occasioni per tornare ad abbracciarci almeno con gli occhi (sperando di farlo presto per davvero)”.

Immagine Instagram di Pierluigi Diaco

Le altre novità del programma

Nel corso dell’intervista Diaco a TV Sorrisi e Canzoni ha parlato anche della nuova struttura che verrà data al programma Io e Te, che proseguirà per tutta l’estate fino al 4 Settembre.

“Rimane l’intervista di apertura al personaggio famoso. A seguire ci sarà l’ascolto di una canzone, accompagnato da delle immagini. Poi la posta di “Io e te” e le storie d’amore delle coppie over 70 che stanno insieme da una vita” conclude il conduttore.

Una delle novità più importanti però riguarda l’ultima parte del programma. “Invece nell’ultima parte abbiamo tolto il talk e, visto l’affetto che il pubblico ha dimostrato verso il mio bassotto, l’abbiamo sostituito con ‘Gli amici di Ugo‘”.

Uno spazio dedicato agli animali

Questo nuovo segmento, dedicato agli animali, sarà “una rubrica di circa 20 minuti, con tanto di sigla, dove ogni giorno un animale domestico si racconta attraverso l’album dei ricordi del suo padrone, famoso o no, non importa, collegato da casa” ha rivelato nell’intervista.

Diaco non ha nascosto l’orgoglio di poter parlare di animali nel modo che preferisce. “È la prima volta che si potrà parlare di animali senza che siano usati come accessori per strappare un sorriso” ha detto. “Vorrei fosse una sorta di seduta psicoanalitica in cui si racconta il rapporto straordinario con il proprio animale”.

