Dopo un lungo periodo di pandemia dovuta al Coronavirus, in cui Mara Venier ha dovuto mandare avanti una trasmissione di quasi 3 ore da sola in studio, ecco che Domenica In riprende il ritmo di un tempo. Grandi nomi, grandi ospiti per il terzultimo appuntamento della stagione.

Il format domenicale, che avrebbe dovuto concludersi proprio questa settimana, terrà compagnia ancora un po’ agli italiani. Anche nelle avversità, infatti, zia Mara si è mostrata ottima padrona di casa, con un grandioso successo.

Giornalisti ospiti di Mara Venier

Tra gli ospiti attesi di questa settimana a Domenica In ci sarà Pieruigi Diaco, che si prepara a tornare in Rai con il suo Io & Te.

Il format di Diaco andrà a sostituire quello di Caterina Balivo, padrona di casa con Vieni Da Me, che volge al termine della sua seconda stagione proprio questa settimana: i 29 maggio è fissata l’ultima puntata. Diaco anticipa i primi ospiti previsti per il ritorno di Io e Te, e in uno scambio affettuoso, Mara Venier sarà tra questi per ricambiare. Tra i due conduttori infatti c’è un bellissimo rapporto fatto di ammirazione e stima reciproca.

Oltre a Pierluigi Diaco, Mara Venier ha esteso il suo invito ad un’altra giornalista di cui si è sentito molto parlare in queste settimane. Si tratta di Giovanna Botteri, finita al centro di una polemica sul bodyshaming per un servizio di Striscia La Notizia lanciato da Michelle Hunziker.

Gli altri ospiti di Domenica In

Quelli dei due giornalisti non sono gli unici nomi che fa gola tra queste anticipazioni di Domenica In. Si parlerà anche di musica ad esempio con Massimo Ranieri, che ha compiuto che lo scorso 3 maggio ha compiuto 69 anni in piena quarantena.

E poi tornerà Morgan, che già all’epoca post Sanremo fece visita a Mara Venier per parlare della lite con Bugo, avvenuta sul palco dell’Ariston proprio durante il Festival. Ora Morgan sembra guardare la vita con occhi completamente diversi. Che il cambio di prospettiva sia dovuto alla nascita della sua terza figlia Maria Eco? Sicuramente a Domenica In parlerà anche di lei.