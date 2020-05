L’Italia cerca di ripartire lentamente dopo l’emergenza Coronavirus, e con lei anche il settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e della televisione. Amato o odiato, uno dei programmi più seguiti negli anni è il Grande Fratello, pronto a tornare con una nuova versione Vip. Nei giorni scorsi, erano emersi i primi rumor sui possibili concorrenti già confermati. Uno di loro, però, ha già replicato alle dicerie.

Alfonso Signorini ha promesso: cast ancora più famoso

I riflettori non si sono spenti da molto: il 9 aprile, mentre tutta Italia conosceva già la morsa delle restrizioni e del lockdown per l’emergenza, Paola di Benedetto vinceva la quarta edizione del GF Vip.

Svuotata la casa, però, non si sono placate le numerose polemiche, uno strascico lungo che ha seguito i chiacchierati e spiati protagonisti anche fuori dalla Casa più spiata.

Una formula che, a suo modo, funziona e che ha spinto Alfonso Signorini a lavorare sulla quinta edizione. Nei giorni scorsi, aveva annunciato che “Il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno“. I primi nomi emersi, sono stati quelli delle sorelle Buccino e di Michela Quattrociocche, recentemente separatasi da Alberto Aquilani.

La replica di Michela Quattrociocche

Quanto c’è di vero dietro a questi rumor? Nel gossip, ogni dichiarazione va sempre presa con le pinze e va tenuto un occhio ben aperto per eventuali smentite. Puntuale, infatti, dopo le voci dei giorni scorsi, è arrivata la replica di Michela Quattrociocche. L’attrice romana resa celebre dal film Scusa ma ti chiamo amore, ha risposto con una storia Instagram alle voci su una sua partecipazione al GF Vip 5.

Risposta parecchio categorica, al momento: “Non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo“.

Una secca smentita, in barba ai tabloid che avevano rilanciato il suo nome: Signorini dovrà guardare altrove, per mettere in piedi il suo cast “sempre più famoso”.

La storia IG di Michela Quattrociocche

