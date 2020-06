È sulla bocca di tutti la notizia della presunta rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. I diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la cosa, ma la crisi che sta intaccando la loro storia d’amore è testimoniata da numerosi indizi. Ultimo in ordine cronologico un messaggio criptico postato su Instagram da Jeremias, fratello della showgirl.

I retroscena sulla crisi

Tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino qualcosa si è rotto. Sono tempi difficili per una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato. Non è ufficiale, ma la showgirl argentina e il ballerino napoletano sono nel pieno di una crisi dagli aspetti ancora piuttosto misteriosi.

Belén ha rivelato, pubblicando un video su Instagram, che sta passando “giorni difficili“ e tutto lascia ricondurre a profonde (e probabilmente insanabili) incomprensioni con De Martino. Tanti i retroscena su questa rottura, a partire da quello più clamoroso: un probabile tradimento da parte del ballerino ai danni della showgirl, motivo per cui tra i due sarebbe scoppiata una furibonda litigata. Le acque sono dunque agitate e, a creare ulteriore mistero, ci ha pensato Jeremias Rodriguez con un post alquanto enigmatico.

Il messaggio di Jeremias Rodriguez

Il fratello di Belén ha postato un messaggio criptico sulle sue Instagram stories che, inevitabilmente, ha contribuito ad infittire il mistero. Il messaggio recita così: “Per amare devi sapere che avere non è amore“. Tantissimi hanno scommesso che il destinatario di queste parole sia proprio De Martino, cognato di Jeremias. Se così fosse vero, il fratello di Belén confermerebbe la crisi. Il condizionale è d’obbligo: al momento le certezze sono davvero ridotte al minimo. Solo quando i diretti interessati si esporranno in maniera più limpida, avremo una perfetta ricostruzione del quadro.

Intanto quello che è sicuro è che tra Belén e Stefano De Martino si è rotto qualcosa. Si erano riscoperti innamorati e, anche per il bene del piccolo Santiago, si erano rimessi insieme dopo essersi allontanati. Ma ora la rottura sembra insanabile.

