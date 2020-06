La showgirl italiana Francesca Cipriani sentirebbe molto la lontananza del padre e per questo motivo ha voluto scrivere una lettera chiedendogli di tornare a vivere vicino a lei. La Cipriani ha co-condotto diversi programmi su Italia 1, fra cui Colorado e La Pupa e il Secchione partecipando anche alla penultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ora avrebbe scelto le pagine del settimanale DiPiù per raccontare il proprio stato d’animo, auspicando un ritorno del padre.

La richiesta di Francesca Cipriani al padre lontano

Francesca Cipriani, che ad inizio anno ha condotto con Paolo Ruffini La Pupa e il Secchione – E Viceversa, dovrebbe aver trascorso da sola il periodo di lockdown, secondo quanto da lei stessa lasciato intendere.

Ora, in un periodo in cui si cerca di ricongiungersi con i propri cari, anche la Cipriani avrebbe sentito la necessità di riallacciare in maniera stabile il rapporto con il padre. A quanto pare l’uomo si sarebbe trasferito in America dopo la separazione con la madre della showgirl e non avrebbe più fatto ritorno in Italia se non per brevi periodi. Da qui la voglia della Cipriani di accorciare le distanze con lui.

La Cipriani, nella sua lettera aperta al settimanale, avrebbe raccontato i problemi nati dalla partenza e dalla lontananza del padre, dalla mancanza di un punto di riferimento e di come, senza la compagnia dell’uomo, si sia sentita perduta. “Ora che non hai più impegni di lavoro e sei pensionato – avrebbe poi scritto a DiPiù la showgirl, secondo quanto riportato da diverse fonti – potresti venire a vivere in Italia, sarebbe bellissimo avere finalmente accanto un papà, il mio”.

La paura per gli attacchi di panico

La vicinanza del padre sarebbe utile alla figlia anche per risolvere alcuni problemi che la condizionano.

Dopo essere stata ricoverata in ospedale per un virus appena lo scorso autunno, la Cipriani ha raccontato di soffrire di attacchi di panico, un problema in comune con altre star della televisione: “A volte soffro di attacchi di panico e lo sai – avrebbe scritto nella lettera al padre – Ho paura del vuoto, delle altezze, ma anche di stare chiusa in spazi troppi stretti“.

Anche il ricorso alla chirurgia estetica, mai negato dalla Cipriani, rientrerebbe nel tentativo di porre fine alle sue paure: “Ho paura del giudizio degli altri, sono tremendamente insicura e forse è per questo che ho cercato di migliorare il mio aspetto fisico con degli interventi di chirurgia estetica.

Voglio essere bella, voglio piacere a me stessa, ma inconsciamente anche a chi mi sta vicino“, avrebbe concluso la conduttrice.

