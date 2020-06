75 anni festeggiati con tanto entusiasmo per Claudio Lippi che dopo l’emergenza sanitaria per la proliferazione del Coronavirus che ha messo alle strette anche i palinsesti televisivi, è tornato al timone de La Prova del Cuoco al fianco della collega Elisa Isoardi. Intervistato da Superguidatv, il celebre conduttore ha voluto fare un piccolo resoconto sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Claudio Lippi, 75 anni e una carriera alle spalle

Intervistato da Superguidatv, Claudio Lippi si racconta a partire dalle origini della sua carriera televisiva che risalgono a ben 56 anni fa.

“L’esordio avvenne nel 1964 – racconta Lippi, in occasione del suo compleanno il 3 giugno – con l’attività discografica che lascio nel 1972 passando alla conduzione televisiva con un programma in diretta su Rai 1 dal titolo Aria aperta“. Ovviamente, trattandosi di una lunghissima carriera che lo ha visto al fianco di personalità come Corrado ma anche Raimondo Vianello e Maurizio Costanzo, gli aneddoti sono molti: “In 56 anni è successo di tutto ma posso darvi un’anteprima: sto lavorando ad un libro del quale, però, non posso anticipare il contenuto“.

L’esperienza al fianco della Isoardi a La Prova del Cuoco

Parlando dell’esperienza che sta vivendo al fianco della Isoardi a La Prova del Cuoco, ovviamente non è stato possibile non prendere considerazione l’ultimo periodo segnato dal Covid-19: “Dal 25 maggio abbiamo ripreso La prova del cuoco che era stato interrotto il 10 marzo. Ovviamente mi sono attenuto alle regole suggerite dai vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È stata, per me, un’occasione per realizzare, insieme ad un eccezionale gruppo di lavoro, un progetto che avevo da tempo in testa: creare un canale che abbiamo chiamato Tuby tv“.

Come spiegato da Lippi, il canale ha la funzione principale di rivolgersi e dar voce a coloro che hanno dovuto affrontare numerose difficoltà a causa del Coronavirus, problemi anche non facili da far risalire in prima pagina.

Il destino in Rai de La Prova del Cuoco

Discorrendo invece sul futuro de La Prova del Cuoco, Lippi prende le distanze da tutte le voci non ufficiali sulla presunta chiusura prossima del programma con annesso ritorno sullo schermo di Antonella Clerici in vesti di protagonista con un nuovo programma culinario tutto suo.

“Sinceramente le mie aspettative non prendono in considerazione voci che non hanno ancora trovato ufficialità. Ho massimo rispetto per Antonella Clerici con la quale ho condiviso, qualche anno fa, La prova del cuoco e le auguro tutto il meglio“. Ovviamente la riflessione si sofferma sul fatto che sarà la Rai a decidere contando che proprio a settembre, oltretutto, La Prova del Cuoco compirà 20 anni.