Negli ultimi mesi, l’emergenza da Coronavirus ha bloccato moltissime attività e un settore particolarmente colpito è quello dei matrimoni. Difatti risultano essere numerose le star che hanno sospeso le loro cerimonie: da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Katy Perry e Orlando Bloom.

Il distanziamento sociale è la causa del rinvio delle nozze

Il matrimonio è una cerimonia che richiama la presenza di un numero elevato di persone e in questo momento sarebbe una minaccia per la diffusione del virus. Infatti, a causa del Coronavirus le regole richiedono di non creare assembramenti.

Di conseguenza, sono state rinviate in tutto il mondo molte nozze, anche tra i vip.

I matrimoni rimandati in Italia

Tra loro, ci sono anche Simona Ventura e Giovanni Terzi. La coppia si è consolidata nel tempo, difatti i due avrebbero voluto sposarsi quest’anno. Tuttavia, data l’emergenza sono in attesa hanno dovuto rivedere i loro piani. “Le nozze si faranno, speriamo senza mascherine“ ha affermato Simona a Novella2000.

Un altro matrimonio rimandato è quello tra Max Colombo e Karina Kascella, l’opinionista di Pomeriggio 5. Proprio qualche mese fa, Karina aveva annunciato su Instagram il matrimonio con il compagno, ma anche loro hanno optato per delle variazioni.

“Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove“, ha dichiarato lei al Giornale.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Alla lista dei matrimoni rimandati si aggiunge quello dell’ex velina mora di Striscia la notizia e dell’ex nuotatore, Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due hanno da poco annunciato di essere in dolce attesa di un figlio e avevano previsto le nozze per il 28 marzo scorso, ma alla fine anche loro hanno deciso di rimandare la cerimonia.

“Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello. E soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie, e io mi sento comunque già tua moglie”, ha dichiarato lei su Instagram.

Le nozze rimandate a Hollywood

Anche ad Hollywood i matrimoni hanno subito delle variazioni. Le attese nozze di Katy Perry e Orlando Bloom, previste in Giappone, sono attualmente sospese. Un’altra coppia che ha rimandato la cerimonia è quella di Jennifer Lopez e del compagno Alexander Rodriguez. A tal proposito, la pop star in un video con Ellen DeGeneres ha confidato: “Sinceramente non so cosa succederà, è ancora troppo presto per fissare un’altra data.

Per ora siamo in una situazione di stallo come il resto del mondo”.

Annullato il Royal Wedding

Stesso destino anche per le nozze delle famiglie reali. La cugina dei principi William ed Harry, Beatrice di York doveva sposare Edoardo Mapelli Mozzi, uno sviluppatore immobiliare, il 29 maggio passato. L’emergenza Covid-19 ha causato la sospensione delle nozze in grande stile fino a data da destinarsi. Inizialmente la coppia aveva optato per una cerimonia privata nella cappella di St. James’s Palace, ma alla fine hanno preferito annullare tutto ed attendere una situazione più serena.

