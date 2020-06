Periodo fecondo per tanti vip dello spettacolo e non solo. Nelle scorse settimane sono stati infatti numerosi i fiocchi, azzurri o rosa, appesi sulle porte e sui camerini dello showbiz del Bel Paese. Tra tutti, la conduttrice Eleonora Daniele, così come Alena Seredova. Per qualcuno che accoglie una nuova vita, c’è anche qualcun altro che inizia i preparativi: è così per Stefano Accorsi e Bianca Vitali, che hanno dato la lieta notizia.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali al secondo figlio

Come consuetudine in questi tempi social – per informazioni chiedere a Giorgia Palmas e Filippo Magnini – anche l’attore Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali hanno scelto Instagram per condividere coi fan l’arrivo di una nuova vita nella loro famiglia.

Nel post condiviso e “piaciuto” da oltre 23mila persone, si vede il non ancora pancione di Bianca Vitali, assieme alle mani di Stefano Accorsi e dei suoi altri tre figli.

La didascalia è di poche ma efficaci parole: “Aspettando tutti insieme“. Quanti mesi ancora non si sa, ma presumibilmente tra l’autunno e l’inverno prossimo la famiglia Accorsi si allargherà nuovamente.

Post instagram di Stefano Accorsi

Quarto figlio per Stefano Accorsi

Per la giovanissima Bianca Vitali, si tratta del secondo figlio avuto con Stefano Accorsi.

È il caso di dirlo: galeotto fu il set, nello specifico quello della serie 1992, dove i due si conobbero nel 2013. Due anni più tardi, il matrimonio e nel 2017 la nascita di Lorenzo Accorsi. Tuttavia, Stefano già da qualche anno aveva conosciuto le gioie della paternità.

Le altre mani visibili nella foto oltre a quella del piccolo Lorenzo, infatti, appartengono presumibilmente a Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e 2009 dalla relazione con la modella francese Laetitia Casta.

Quattro figli in 14 anni quindi, per Stefano Accorsi, attore di talento riconosciuto sia per il lavoro in televisione che al cinema, tanto da vincere per 2 volte il David di Donatello come Miglior Attore (1999 per Radiofreccia e 2017 per Veloce come il Vento).

