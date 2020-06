Alla luce delle ultime indiscrezioni, Giulia Salemi dovrebbe salire sul trono di Uomini e Donne nella prossima edizione del programma, ma a far chiarezza su questa eventualità è proprio la showgirl italo-iraniana.

Giulia Salemi dice la sua sul trono

Si è da poco chiuso il sipario delle scelte di Uomini e Donne, ma la redazione sembra essere già al lavoro per scegliere i prossimi tronisti. Fra i candidati era emerso il nome della Salemi, che però ha dichiarato: “Non è tra le mie priorità“, come si legge su NuovoTv. Non è la prima volta che il nome di Giulia Salemi viene associato al trono di Uomini e Donne, ma anche in questo caso la partecipazione alla trasmissione non sembra essere nei programmi di Giulia.





Dopo le dichiarazioni sul suo passato amoroso, la showgirl ha inoltre ammesso di non essere alla ricerca di un “amore mediatico“ e di volersi concentrare sulla sua carriera: “In tv sogno di diventare una conduttrice televisiva“.

L’uomo ideale di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha recentemente pubblicato un libro intitolato “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“, ma non per questo ha smesso di cercare il proprio uomo ideale: “Un uomo deve farmi ridere, capirmi e comprendere – commenta la showgirl – La mia relazione ideale è quella in cui la mattina mi svegli felice.

L’importante è trovare una persona cui stare bene“.



Nel suo libro, oltre a parlare di uomini, la Salemi ha raccontato la sua infanzia, dalla separazione dei genitori alle partecipazioni televisive, tra cui il Grande Fratello, un’esperienza che le ha portato sì popolarità, ma anche qualche hater di troppo: “Mi sono sentita ferita perché non è una cosa che dipende da me, non si riesce a capire da dove provenga tutta questa cattiveria. Dopo il Grande Fratello alcune persone mi hanno addirittura augurato la morte“.

