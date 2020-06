Bärbel Gutscher, in arte Barbara Bouchet sarà tra i protagonisti di Ballando Con Le Stelle. L’attrice e mamma di Alessandro Borghese, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in cui racconta i dettagli della sua preparazione al dancing-show condotto da Milly Carlucci e non manca qualche confessione.

La Bouchet, che qualche tempo fa si è raccontata a cuore aperto a Domenica In, sembra davvero entusiasta di cominciare la sua avventura in pista. Tuttavia mette in chiaro una cosa: sì ai talent, no ai reality, per quelli non si sente pronta.

La confessione di Barbara Bouchet

In questi mesi di quarantena Barbara Bouchet non ha potuto preparasi come sperava a Ballando Con Le Stelle.

Il programma per altro, causa lockdown, è stato anche rinviato: avrebbe dovuto partire in primavera come da prassi, e invece è slittato a settembre.

Ora però Barbara sta provando a recuperare, ma la Fase 2 ancora non consente assembramenti, per cui la Bouchet e il suo ballerino si stanno esercitando grazie alle lezioni digitali. Tuttavia l’attrice ammette di non avere molta dimestichezza con la tecnologia e così confessa a Oggi: “Mi incontro segretamente con il mio ballerino.

Mi dà ripetizioni, stiamo recuperando il tempo perduto. Ora temo solo l’età”. Ma chi il compagno di pista della Bouchet? Non è dato saperlo, a questo punto lei stessa comunica di volerlo rivelare. “Non posso dire chi sarà il mio ballerino, lo annuncerà Milly quando saremo pronti a partire“. Per questo bisognerà pazientare ancora un po’.

Niente reality nel suo futuro

Se Milly Carlucci è riuscita ad averla in squadra, Barbara Bouchet, non ha mostrato disponibilità a tutti i format che hanno provato ad arruolarla.

Ha infatti dichiarato di aver rifiutato proposto per reality, come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

“Mi ci vede a L’Isola dei Famosi? Mi ci vede tra bacarozzi e signorine che passerebbero sul mio cadavere pur di strappare un’inquadratura?” ha domandato l’attrice al giornalista di Oggi. “Mi ci vede al Grande Fratello dove ti fanno in mille pezzi per scovare una debolezza e un dispiacere?” ha poi proseguito. Però noi non vediamo l’ora di scoprire quali passi segreti sfoggerà in pista a Ballando Con Le Stelle.