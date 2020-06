Grande emozione in diretta per Elisa Isoardi, che è stata complice di un momento estremamente romantico nello studio de La Prova del Cuoco.

Momento romantico per lo chef

La protagonista del momento in questione non è però stata lei, bensì uno dei cuochi del programma, lo chef Simone Loi. La moglie del cuoco, Carolina, ha infatti architettato una bellissima sorpresa per lui: un videomessaggio in cui gli dichiara il suo amore: “Da quando ci sei tu la mia vita è cambiata ed è tutto molto più bello”.

È stato un sipario romantico che è piaciuto molto ad Elisa Isoardi, visibilmente commossa, ed al pubblico in studio.

L’imminente chiusura de La Prova del Cuoco

È un momento storico per la televisione nazionale: dopo 26 anni di successi, e dopo aver trasformato Antonella Clerici in un’icona del mezzogiorno italiano, La Prova del Cuoco chiude il sipario. Ad ufficializzarlo è stata proprio Isoardi, che durante il programma ha dichiarato, in collegamento con la madre: “La Prova del cuoco chiude e questo lo sanno tutti ma fa parte del lavoro, basta darsi una mossa. Mia mamma si preoccupa per me ma io sto facendo il lavoro più bello del mondo”.

Per Elisa Isoardi si chiude un’esperienza che l’aveva vista dover affrontare la sfida di dover prendere i posti di una vera e propria leggenda delle trasmissioni firmate Rai, ero oggi si ritrova a dover chiudere una porta (ma per Isoardi sono numerosi i portoni all’orizzonte).

Se ne va la prova del cuoco, ma rimane -anzi, torna- Antonella Clerici, che si riprende la fascia del mezzogiorno, con un nuovo programma.

Claudio Lippi difende Elisa Isoardi

Non tutti, però, sono contro Elisa Isoardi, a partire da chi le lavora affianco, come Claudio Lippi.

La spalla della conduttrice durante la trasmissione in una delle ultime puntate, ha dichiarato davanti alle telecamere: “Nell’ambiente dello spettacolo ci si abbraccia, siam tutti amici, non è vero niente. Goditi il fatto che la gente ti vuol bene, perché gli altri sono soltanto invidiosi e anche un po’ de****nti. […] Non faccio i complimenti, dico una verità che tu non faresti mai capire”.