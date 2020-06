Momenti di grande imbarazzo durante la puntata odierna de La Prova del Cuoco per colpa di una domanda di troppo della conduttrice Elisa Isoardi. Presente in studio, in qualità di ospite della trasmissione culinaria, c’era Lorena Bianchetti, che su Rai 1 conduce da alcuni anni il programma di approfondimento religioso A Sua Immagine. La Isoardi, nell’ultima settimana del suo programma prima della chiusura definitiva, ha ospitato la collega, ma durante la chiacchierata ha posto una domanda inopportuna alla sua ospite.

Lorena Bianchetti ospite a La Prova del Cuoco

Lorena Bianchetti è stata ospite della Isoardi nel primo segmento del programma, durante il quale un personaggio famoso si cimenta in una ricetta a sua scelta.

E mentre si trova ai fornelli l’ospite si concede ad un’intervista della Isoardi, e del co-conduttore Claudio Lippi. La ricetta proposta dalla Bianchetti, Le Polpette di Mamma Grazia, ha quindi dato il via ad alcune domande sulla vita privata della conduttrice.

“È un piatto che piace molto a mia figlia” ha esordito la Bianchetti, rispondendo alle domande della Isoardi sulle ragioni che hanno portato alla scelta delle polpette.

“E poi perché sono, in realtà, le polpettine di mamma Grazia, le abbiamo chiamate così anche con la tua squadra, ma per essere molto onesti devo dire che queste sono le polpettine di papà Mario, perché è lui che le ha inventate” ha spiegato la Bianchetti, aggiungendo che il padre ha cucinato anche per alcune aziende di catering.

La gaffe di Elisa Isoardi e il ghigno di Claudio Lippi

Elisa Isoardi ha quindi posto alla Bianchetti alcune domande sul marito Bernardo, con cui si è sposata nel 2015, e sulla figlia Estelle, nata nel 2019.

Poi, sempre con la Bianchetti impegnata nella preparazione delle polpette, è tornata a chiederle dei genitori. “Come stanno i tuoi?” ha incautamente domandato, provocando un momento di sconforto nella Bianchetti, che ha comunque cercato di rispondere alla collega.

“Guarda mio papà purtroppo non c’è più da 5 anni, e purtroppo poco dopo il nostro matrimonio, è venuto a mancare” ha cercato di spiegare la Bianchetti “ma insomma ci segue da lassù”. Poi, forse per nascondere le lacrime, si è girata, scusandosi “Mi sciacquo un attimo le mani e arrivo”.

E intanto le telecamere dello studio riprendono anche Claudio Lippi che sogghigna rivolto a qualche operatore dietro le quinte.

La Isoardi tenta di rimediare

La Isoardi ha dunque tentato di riprendere il controllo della situazione, facendo alla Bianchetti altre domande sui genitori. “Nella vita capitano queste cose” ha cominciato. “Un’amica non la senti da un po’ di tempo e ti spiega appunto che è venuto a mancare il papà. Possiamo parlare come se parlassimo al telefono? E mamma? Mamma come sta?” le ha chiesto in tono amichevole.

La Bianchetti, però, ancora in difficoltà, l’ha bruscamente interrotta. “Scusami, mi sono persa”.

La Isoardi allora ha ricominciato: “Due amiche non si sentono da tanto tempo e tu mi dici che è venuto a mancare papà. E io ti dico e mamma come sta? Come l’ha presa?” ha domandato nuovamente. E la Bianchetti, trattenendo le lacrime, le ha risposto: “La morte di papà, chiaramente, non benissimo”.

“Certo. Come ha reagito?” ha insistito la Isoardi. Allora la Bianchetti, riuscita a riprendersi dall’emozione, ha raccontato: “Ha reagito con grande forza, e devo dire ci ha incoraggiato, ci siamo uniti ancora di più. Sono quelle prove della vita che, insomma, dimostrano anche il legame, il sentimento forte.

Tieni presente che, insomma, sono stati insieme 47 anni, quindi un’unione meravigliosa”.

Le polpette venute male: “Mi sono sconcentrata“

Lorena Bianchetti, per cambiare discorso, ha deciso di parlare del rapporto fra la madre e la nipote, lasciando da parte papà Mario. “Oggi fa la nonna, e sono molto felice di questo attaccamento, anche di Estelle nei confronti appunto della nonna, perché è la persona della quale mi fido di più, naturalmente insieme a mio marito, no?” ha precisato.

Terminate le polpette, la Bianchetti osservando il suo lavoro ha poi commentato: “Parlando mi sono sconcentrata, vedi, la forma non è perfetta”.

La Isoardi, allora, ha cercato di chiudere la questione: “Non è un problema, in cucina succede anche questo, però si rimedia sempre” ha concluso.

