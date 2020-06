Sembra non ci siano più dubbi sulla privatissima vita sentimentale di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura.

Arriva anche l’amore

In questo clima di serenità pare anche che abbia trovato l’amore al fianco della ex collega Valentina Varisco, youtuber nota al web con lo pseudonimo di “Valeficent”, presente con lui nel programma della Rai. Da non molto infatti i due si sarebbero fidanzati in gran segreto, tanto da passare un weekend d’amore in Versilia con l’idea di passare inosservati.

La notizia della presunta relazione arriva da Giornalettismo, che parlerebbe inoltre di un incontro tra i due giovani e mamma Simona per le presentazioni ufficiali.

Il ricordo di una brutta avventura

Niccolò Bettarini è stato purtroppo sulle prime pagine dei giornali a causa di una brutta aggressione nei suoi confronti avvenuta il 1° luglio 2018, davanti ad un noto locale milanese: l’Old Fashion. Se ne parlò moltissimo perché non fu una normale rissa, Niccolò venne colpito da diverse coltellate che fortunatamente non gli costarono la vita e portarono alla condanna di chi aveva compiuto quell’ignobile gesto. La sentenza confermò che Bettarini era stato colpito allo scopo di ucciderlo.





La serenità ritrovata

Oggi finalmente pare essere tornato il sereno, il giovane Bettarini infatti ha ripreso la sua vita, sembrerebbe, seguendo le orme di mamma Simona. Niccolò infatti si è cimentato nel suo primo piccolo ruolo, co-conducendo lo spin-off de “Il Collegio Off” in onda su Rai Play e sui canali Instagram.