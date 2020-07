Sembra non avere fine l’onda lunga che la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha provocato nel mondo del gossip. In questi giorni, inoltre, impazzano pesanti indiscrezioni, prontamente smentite, che vorrebbero Alessia Marcuzzi come motivo della fine del matrimonio tra la showgirl e il ballerino. Ora, una nuova soffiata dà per certo l’allontanamento dell’argentina da un programma, che aveva condotto proprio con l’ormai ex marito.

Il gossip del momento: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Come ha ammesso il diretto interessato, di questa storia se ne parlerà e scriverà a lungo: impossibile non farlo, considerando la portata e il clamore mediatico che la notizia avrebbe, se confermata.

Si parla naturalmente dell’indiscrezione lanciata da Dagospia, che ha rivelato (senza però al momento rivelare la fonte) che Stefano De Martino avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi. Un vero terremoto che ha squassato il gossip, che fa seguito alle numerose voci che vorrebbero proprio alla presunta condotta fedigrafa del ballerino nei confronti di Belen.

Una bomba, questa, prontamente disinnescata dallo stesso De Martino, che con una storia non solo ha smentito il flirt con la Marcuzzi in modo categorico, ma ha anche invitato a non prendersela con una famiglia con figli come quella della conduttrice e Paolo Calabresi.

Belen non condurrà Castrocaro 2020

Nel polverone sollevato dalla notizia sono emerse anche presunte frecciatine, più o meno dirette, della showgirl argentina all’ex marito Stefano. I due, insomma, non sarebbero proprio in buoni rapporti, stando a queste voci. Una situazione che potrebbe ripercuotersi anche sul futuro professionale dei due, a partire da un programma che Belen e Stefano De Martino avevano condotto insieme. Trattasi del Festival di Castrocaro, il Concorso per Voci Nuove che è tra gli appuntamenti italiani più longevi della storia della televisione.

La prima edizione risale al 1957, mentre l’ultima del 2019 su Rai 2 è stata condotta proprio dalla coppia Belen-De Martino.

Sempre Dagospia, tuttavia, rivela che quest’anno il Festival di Castrocaro sarà condotto solo da De Martino, senza Belen. La conduttrice, che dovrebbe essere invece riconfermata a Tu si que vales, non sarebbe così al fianco dell’ex compagno. L’indiscrezione di Dagospia però non specifica che tale decisione sia effettivamente dovuta alla rottura, oppure una questione puramente lavorativa, magari già decisa da tempo.

Il messaggio di Nina Moric

Mentre il mondo del gossip riempie di immaginari nuvoloni neri il cielo sopra Belen Rodriguez, per la showgirl arriva anche un messaggio positivo e di vicinanza. A lanciarlo è stata Nina Moric, come Belen anch’essa ex di Fabrizio Corona. Le due si trovano entrambe a Capri, dove secondo indiscrezioni Belen starebbe passando le vacanze assieme all’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

In una storia, la Moric ha dedicato questo messaggio all’amica: “Sei meravigliosa, tu e Santiago siete una forza incredibile. Ti meriti solo il meglio“. Parole chiare, che svelano senza dubbio di chi Nina Moric tiene le parti nell’affaire Belen-De Martino.

