Lui dice di non voler più sapere niente di donne e amore per un po’, eppure tutti lo vogliono fidanzato e innamorato per forza. Lui è Stefano De Martino, ormai quasi ufficialmente ex di Belèn Rodriguez.

Da quando la storia dei due è finita la sua vita sentimentale è diventata cibo per i paparazzi, tanto che anche i comici ora fanno battute sui suoi presunti flirt. È accaduto anche nel suo programma, Made in Sud, in un siparietto allestito da Peppe Iodice.

Stefano De Martino ha tradito Belèn?

Chi prenderà il posto di Belèn nel cuore di De Martino?

O, in alternativa, chi si sarebbe infilata tra i due, come vorrebbero alcuni rumors che parlano di “alto tradimento”?

Non ci sono nomi ufficiali, se non una carrellata di ipotesi, che diventano gossip e muoiono davanti alle smentite dei protagonisti della vicenda. L’ultima versione dei fatti vorrebbe che Stefano abbia lasciato l’ex moglie per via di un rapporto extraconiugale con “una conduttrice più grande di lui”.

Il presunto flirt con Alessia Marcuzzi

Pochi giorni fa era nata l’ipotesi che la donna misteriosa di De Martino fosse Alessia Marcuzzi, ma sia l’uno che l’altra avevano smentito.

Ora è Peppe Iodice a mettere il dito nella piaga, nell’ultima puntata di Made in Sud: “Che hai fatto con quella conduttrice? Veramente te stai a magnann’ a Barbara d’Urso? Ti piace la vecchiamma”. De Martino ha reagito con ironia: “Jamme Peppe, ti denuncio, sarebbe la volta buona”.

Stefano De Martino: “Se m’innamoro ve faccio sapé”

De Martino ha deciso di essere il più riservato possibile per quanto riguarda la sua vita privata, nella volontà di proteggere se stesso e Santiago, il figlio.

Per quanto riguarda la volontà di innamorarsi di nuovo, sembra un’eventualità remota e non contemplata per il momento: “Se mi innamoro ve faccio sapé”, aveva detto lui pochi giorni fa, nel video in cui smentiva la relazione con la Marcuzzi e chiedeva rispetto nel parlare di famiglie con figli.

