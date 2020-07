Nel mondo dello spettacolo italiano, la giornata di oggi è stata consacrata al compleanno di uno dei più apprezzati e riconosciuti attori nostrani: si parla di Pasquale Zagaria, meglio noto come Lino Banfi. L’attore, icona della commedia all’italiana, compie oggi 84 anni: tra i tanti che hanno dedicato un pensiero, spicca quello del cantante anch’egli pugliese Al Bano.

Gli auguri di Al Bano a Lino Banfi

L’occasione è arrivata grazie all’ospitata di Lino Banfi a La Vita in Diretta Estate, programma condotto da Massimo Marcello Masi e Andrea Delogu, per ora con risultati altalenanti.

Il grande ospite però oggi è stato proprio l’attore di Andria, che ha ripercorso la sua vita e carriera. Oggi nella Commissione italiana per l’Unesco, Banfi si è contraddistinto di recente per una generosa donazione per i poveri e per le parole sulla malattia della moglie.

Nel corso del programma, i conduttori gli hanno fatto una sorpresa: gli auguri video del cantante Al Bano, pugliese come l’attore. “Caro Lino, io sono a Cellino e Lino c’è, soprattutto nel momento in cui mi rivolgo a te” ha esordito Al Bano, prima di continuare simpaticamente: “Compi 22-23 anni, forse si son sbagliati e sono 24“.

Il cantante di Cellino gli ha poi cantato a Banfi un Tanti auguri a te, con la voce che l’ha reso celebre nel mondo.

L’aneddoto di Banfi su Al Bano

Finito il contributo video, Lino Banfi si è detto sorpreso dell’omaggio del cantante, raccontando poi un aneddoto che riguarda proprio una delle sue visite a Cellino: “Scrisse dei manifesti per tutto il paese: ‘C’è Lino a Cellino’. Fu geniale come cosa“.

Banfi però non si è fermato qui e ha voluto contraccambiare Al Bano dedicandogli a sua volta una canzone, proprio una di quelle che hanno reso il cantante pugliese celebre nel mondo.

In chiave “Banfi”, però: “Pandemia, pandemia canaglia, vai lontano vai lontano da me… Ti piace? È inventata al momento” ha detto Banfi, tra le risate dei conduttori.

Gli auguri della figlia Rossana Banfi

Oltre a quelli di Al Bano, in giornata sono arrivati ovviamente anche gli auguri della figlia di Lino Banfi, Rossana. La donna, anch’essa attrice e molto vicina al padre, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto d’epoca, che la ritrae giovanissima assieme al padre attore.

La didascalia è semplice, ma sentita: “84 e sto. Auguri papà“. Proprio il padre, tempo fa, aveva raccontato i drammatici attimi della nascita della figlia, quando rischiò di perdere la moglie: oggi lei è malata di Alzheimer, ma può contare sulla vicinanza dell’attore, anche nel giorno del suo compleanno.

Gli auguri di Rossana Banfi al padre Lino

