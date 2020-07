Tra i personaggi più chiacchierati dell’estate c’è lui, Stefano De Martino: al centro di un clamoroso – ma finora non confermato – triangolo amoroso con Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, il conduttore di numerosi programmi Rai, il suo nome è sulla bocca di tutti. Spesso, il gossip mette in ombra i veri talenti dei tanto chiacchierati vip: a riportare “la chiesa al centro del villaggio”, ci ha pensato lo stesso Stefano De Martino, con un video su Instagram in cui si mostra per il ballerino che è e soprattutto che era.

Stefano De Martino, ballerino sin da piccolo

Salito alla ribalta proprio grazie alla danza e ala nona edizione del programma Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino è via via diventato meno noto come ballerino; a far ombra alla sua professione principale, sono subentrati sia la relazione con un personaggio “ingombrante” come Belen Rodriguez, ma anche il passaggio come conduttore di tanti programmi Rai. Made in Sud, Stasera tutto è possibile, il Festival di Castrocaro: tante le occasioni in cui si è apprezzato il De Martino conduttore invece che il ballerino.

A ricordare a tutti la sua vera natura, ci ha pensato lo lui stesso: su Instagram ha tirato fuori dal passato un video in cui un piccolo Stefano De Martino balla, e pure bene. Molti, inoltre, sottolineano la sua somiglianza col figlio Santiago, entrato suo malgrado nella scottante cronaca del presunto tradimento del genitore.

Il ricordi di De Martino del 1994

La didascalia porta indietro l’orologio di 26 anni: 1994, quando De Martino aveva 5 anni. Le sue biografie in rete riportano che abbia iniziato a ballare a 10 anni, ma vanno evidentemente aggiornate con questa perla dal passato.

Sul luogo, è indicato un certo Bar Stella, probabilmente dalle parti di Torre Annunziata, dove è nato il ballerino.

Qualche passo di danza sulla sedia e la sensazione che la passione della danza arrivi proprio da lontano. Tanto che anche un altro mostro sacro del ballo come Kledi ha commentato: “Già da piccolo una musicalità pazzesca“. E per un attimo, così, la danza torna al centro di tutto, con buona pace del gossip, triangoli e presunti tradimenti.

