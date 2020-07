L’ormai nota lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sta raggiungendo livelli di tensione e fastidio molto alti. Non si contano più i botta e risposta tra i due ex colleghi de I Fatti Vostri, ormai impegnati a pungolarsi ad ogni occasione. Adriana Volpe però dice basta e prova a smarcarsi dai continui attacchi, soprattutto sui numeri della sua nuova avventura televisiva.

La lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Hanno preso da tempo strade diverse, ma lo strascico dei pessimi rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sta dimostrando estremamente lungo e in grado di passare da un’emittente all’altra.

Dopo il commento diretto di Magalli agli ascolti di Ogni Mattina, è stata la conduttrice a prendere la parola proprio da Tv8. La Volpe ha risposto allo “stai zitta” espresso da Magalli tramite emoticon in modo molto duro: “Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, perché hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi“.

L’ennesimo capitolo di un botta e risposta tra i due che dura da anni.

Resta il fatto, nero su bianco, che gli ascolti di Adriana Volpe a Ogni Mattina stiano gettando ombre sul suo futuro nel programma. Lei, tuttavia, non sembra affatto preoccupata.

Adriana Volpe: “Non ne posso più“

A raccogliere il suo sfogo è TV Sorrisi e Canzoni, che definisce la Volpe “un fiume in piena“. La conduttrice, infatti, si è lasciata andare dopo questo periodo denso di attacchi: “Non ne posso più. Ancora un attacco, per di più gratuito, in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna a rilassarsi.

Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana” ha confessato la Volpe.

Sul perché, sembra avere le idee chiare: “Sono il suo chiodo fisso, la sua, ormai, è un’ossessione“. A non andare giù è stato proprio quel gesto del silenzio: “una mancanza di rispetto non solo nei miei confronti ma di tutti quelli che lavorano con me e, in particolare, delle donne. Questo non glielo permetto, la mia libertà non si tocca“.

La libertà di lavorare su Tv8

Focus dell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni è stata proprio la nuova esperienza sul canale satellite di Sky Italia, dove conduce Ogni Mattina con Alessio Viola.

“Sono fiera di lavorare in una rete, Tv8, che è libera da condizionamenti politici ed editoriali“, ha dichiarato la Volpe. Il che ha portato all’ovvia domanda: in Rai non lo era? “Per molto tempo sono stata poco più di uno strumento, un volto che doveva dire le cose così come erano scritte” la sua risposta.

E sui risultati decisamente bassi di Ogni Mattina finora, Adriana Volpe dice di non essere preoccupata: “Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, a essere differenti grazie anche alla sinergia con Sky Tg24“.

Immancabile la frecciatina di nuovo a Magalli: “Mi chiedo perché se ne preoccupi lui invece di pensare ai suoi, come Demo Morselli e Roberta Morise, che non saranno più al suo fianco ne I fatti vostri in autunno“.

