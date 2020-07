Laura Cremaschi, showgirl e volto noto del programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha ospitato in una diretta Instagram Adriana Volpe: la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista parlando della sua carriera, della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e della sua amicizia con l’attuale concorrente di Temptation Island Antonella Elia.

Adriana Volpe: tanti ex Gf nel suo programma

Da settimane i riflettori sono puntati su Adriana Volpe e il suo nuovo programma Ogni Mattina, che ha registrato un vero e proprio flop di ascolti. Ad alimentare la discussione anche l’intenso scambio di opinioni tra la presentatrice e Giancarlo Magalli, che sembra non avere fine.

Nonostante ciò la Volpe appare positiva riguardo il futuro del programma e non si è risparmiata alcune indiscrezioni su probabili futuri ospiti della trasmissione in onda su Tv8: l’intenzione è quella di invitare tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello con molti dei quali, ammette, è rimasta in ottimi rapporti.

Adriana Volpe su Antonella Elia: “È geniale”

Tra i vari gieffini la conduttrice ha stretto una profonda amicizia con Antonella Elia, la quale sta attualmente partecipando a Temptation Island per mettere alla prova i suoi sentimenti con il fidanzato Pietro Delle Piane.

Su di lei Adriana Volpe ha dichiarato: “Lei nella sua follia è geniale. È forte, lunatica, ha alti e bassi mi fa morire. In lei devi vedere il lato positivo non la puoi cambiare”, riportano alcuni giornali di gossip. La Elia, una volta terminata l’esperienza sull’isola, sarà certamente una delle ospiti più attese di Ogni Mattina.

Andrea Denver e Adriana Volpe

Adriana Volpe ha già portato nella sua trasmissione altri due noti personaggi della casa più spiata d’Italia: Michele Cucuzza e Andrea Denver.

Proprio quest’ultimo era stato protagonista delle numerose voci che ipotizzavano un flirt nato con tra i due durante il programma: la Volpe è tornata a smentire tali supposizioni, ribadendo che tra di loro esiste solo una bell’amicizia. Il suo matrimonio con Roberto Parli, con il quale è sposata dal 2008, procederebbe dunque a gonfie vele.

Approfondisci

Volpe – Magalli, il commento di Stefania Orlando: “Accanimento ingiustificato”

Magalli sotto attacco: dopo la Volpe anche Marcello Cirillo risponde

Volpe – Magalli, è guerra aperta: il nuovo attacco del conduttore