Adriana Volpe e Roberto Parli sono tornati più uniti che mai o c’è maretta? Diverse le indiscrezioni che stanno uscendo in questi giorni sulla conduttrice e il marito, ma un testimone oculare racconta che almeno la questione di Andrea Denver sarebbe risolta. È Fabio Testi a dichiarare che, durante la reunion dei concorrenti del Grande Fratello Vip, l’imprenditore e il modello abbiano superato i dissapori.

Adriana Volpe: riconciliazione tra il marito e Denver

È Fabio Testi a raccontare a Chi come Roberto Parli e Andrea Denver abbiano fatto pace. Tra i due c’è stata tensione per il presunto flirt tra il modello e Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip, che portò alla famosa lettera letta nel reality.

“Abbiamo smontato il caso e sono stati abbracci“, ha assicurato Testi, “Adriana è una bellissima ragazza, Denver è un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì“.

L’attore racconta di un piacevole week end in cui non ci sono stati screzi tra i due e della gioia di ritrovarsi tutti insieme: “Ogni volta che abbracciavo qualcuno mi ritrovavo con gli occhi lucidi, alla fine volevo nascondermi perché un po’ mi vergognavo“.

Matrimonio a rischio?

Per quanto questo scoglio sia stato superato, i fan sono preoccupati per la lontananza che c’è tra Parli e la conduttrice. Una follower che fa osservare in un commento su Instagram come l’imprenditore non stia passando tempo con la moglie e la figlia, comportamento definito “strano“, suscita la risposta piccata di Roberto Parli.

La risposta di Roberto Parli a una fan su Instagram

“Gira la domanda a lei“, risponde, per poi precisare che non intendeva che ci fosse crisi.

“Non ho rilasciato interviste! È per questo motivo per cui ho scritto di girare le domande a lei…“, specifica. Mentre la Volpe prepara il nuovo show su TV8 insieme ad Alessio Viola, il marito si trova in Svizzera, una lontananza forse non solo fisica.

