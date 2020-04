Una rivelazione inaspettata a poche settimane dalla chiusura del Grande Fratello Vip 4, che ha visto la vittoria di Paola Di Benedetto. Sarebbe stata confermata la presunta relazione tra Adriana Volpe e Fabio Testi, secondo quanto si apprende dall’ex manager della conduttrice.

Per ora, nessuno dei diretti interessati, ha voluto dire la sua. Impazza intanto il rumors secondo cui per la conduttrice potrebbe esserci un programma tutto suo nel suo futuro.

Le prove della relazione tra Adriana Volpe e Fabio Testi?

Questa particolare edizione Grande Fratello Vip 4 si è conclusa con un successo di pubblico, con circa 4 milioni e mezzo di telespettatori e ancora l’attenzione è puntata sui concorrenti.

Nello specifico Francesco Chiesa Soprani, l’ex manager di Adriana Volpe, ha parlato col settimanale Nuovo della presunta relazione della Volpe con l’attore Fabio Testi.

Ecco come avrebbe appreso l’uomo di questo legame: “Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana. Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perché non era contemplata. Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata…”.

A quanto pare, correva l’anno 1994 e Testi gli disse che Adriana Volpe era la sua fidanzata. “Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante”, ha aggiunto. L’uomo avrebbe anche dato delle foto al settimanale, a corredo della notizia.

Fabio Testi e le parole dalla d’Urso

All’interno del reality, Zequila, rivelò della sua relazione con Adriana Volpe, seccamente smentita da quest’ultima. Lo stesso Fabio Testi, a Live -Non è la d’Urso, non era voluto entrare nel dettaglio del flirt con la donna, sopratutto per il fatto che sia ormai sposata e con una figlia, ma facendo intuire che in effetti un legame ci fosse stato.

Chiesa, al settimanale, ha spiegato il perché dietro alla sua decisione di parlare: “Ad aver avuto una storia con una persona perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male…La gente sarebbe contenta di sapere come sono andate le cose”.

Adriana Volpe prossima a condurre un suo programma?

Adriana Volpe, concluso ormai da settimane e prematuramente per la morte del suocero, il percorso al GF Vip, continua a essere al centro dell’interesse mediastino.

Intervistata recentemente da Vanity Fair, ha ammesso di voler essere la padrona di casa di uno show tutto suo, lanciando un velato messaggio a Mediaset, e ammettendo escludere la partecipazione a un altro reality. Con Chi, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri, è inoltre tornata sull’affaire Giancarlo Magalli, dicendo come lui abbia avuto mille occasioni per fare pace e invece non le ha fatto nemmeno le condoglianze per la morte del famigliare.