La puntata di pochi giorni fa de I Fatti Vostri ha riacceso la curiosità del pubblico, forse mai spenta, sull’ormai noto litigio tra Adriana Volpe, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Giancarlo Magalli. Ma dopo il grave lutto che ha colpito la Volpe, il conduttore sembra aver voglia di pace.

La lunga lite tra la Volpe e Magalli

I due all’epoca dei fatti erano colleghi all’interno dello stesso programma, la lite aveva assunto toni sempre più accesi fino a che la Rai aveva deciso di mettere fine alla collaborazione tra Volpe e Magalli.

La lite non si era comunque fermata, continuando fino ad arrivare in Tribunale con una denuncia per diffamazione a carico di Magalli.

Ma questa volta da parte del conduttore sembra esserci un’apertura alla pace.

La domanda a bruciapelo in diretta

La puntata del 26 marzo scorso de I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli, ha visto una sorpresa in diretta al presentatore stesso.

Durante il collegamento telefonico con Rosella Gallo, madre di Maria Teresa Ruta, per il suo 80esimo compleanno, la signora ha preso in mano la conversazione, chiedendo a bruciapelo al conduttore: “Ma cosa ne pensa signor Magalli di quello che ha detto la bionda di lei?

”.

Magalli, colto di sorpresa dalla signora Rosella ha risposto scherzosamente: “Ma adesso si mette a fare le interviste lei a me?” ed ha poi continuato con più serietà “no, no, ho capito di chi parla, ma quella bionda – riferendosi appunto ad Adriana Volpe – ha altri problemi più seri ora, quindi lasciamo stare”.

Magalli verso la riappacificazione

Dunque il conduttore ha preferito ammorbidire i toni, avendo riguardo del recente lutto che ha colpito Adriana Volpe costringendola anche a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Sicuramente è un comportamento da signore quello di Magalli, che aveva già fatto intendere la sua voglia di dimenticare il passato anche durante l’intervista di febbraio rilasciata a Simona Ventura proprio a Settimana Ventura.

Tale apertura invece non sembra arrivare dalla controparte: Adriana Volpe ancora pochi mesi fa all’interno della Casa più spiata d’Italia si era lasciata andare a un lungo sfogo sul litigio con l’allora coinquilina Barbara Alberti.

Approfondisci

Adriana Volpe contro la Rai: “Mi hanno lasciata sola contro Magalli”

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe, arrivano scuse inaspettate

Alfonso Signorini rimette insieme Giancarlo Magalli e Adriana Volpe?