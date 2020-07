La giornalista e conduttrice tv Francesca Barra ha lanciato un profondo messaggio d’amore al marito Claudio Santamaria, in occasione dell’anniversario di matrimonio con il popolare attore. La Barra ha affidato a Instagram un lungo messaggio romantico per Santamaria, sottolineando la forza del loro amore, capace di sopravvivere nonostante le numerose difficoltà che hanno condizionato il loro rapporto nei primi due anni di matrimonio.

La storia d’amore fra Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono conosciuti già molto giovani, all’età di 11 anni, e da allora sono sempre stati legati da un forte legame di amicizia.

Il rapporto si è poi evoluto e nel 2017 i due hanno annunciato l’inizio della loro relazione, per poi sposarsi pochi mesi dopo negli Stati Uniti. L’anno successivo, nel 2018, la coppia ha quindi celebrato un secondo matrimonio in Italia, a Policoro, in Basilicata, città natale della Barra.

La coppia ha però dovuto affrontare alcuni momenti molto difficili. A maggio 2019 Francesca Barra ha raccontato, sempre su Instagram, di aver perso il bambino che la coppia stava aspettando, una perdita che ha portato tanto dolore a lei e al marito.

Nel frattempo la Barra e Santamaria, dopo aver ricevuto insulti e calunnie sui social per via della loro storia d’amore, hanno anche deciso di avviare un processo giudiziario per ottenere giustizia di fronte alle accuse ricevute.

Francesca Barra: “Auguri al mio amore immenso“

Ma nonostante le tante difficoltà il loro amore è sempre rimasto intatto, e in occasione dell’anniversario di matrimonio, trascorso proprio a Policoro, Francesca Barra ha voluto regalare parole dolci al marito, col quale ha scritto anche un libro dal titolo La Giostra delle Anime.

“Il vero amore si cerca, si aspetta, quando si trova pretende “ora”, “subito”. Per sempre. Auguri al mio amore immenso, la mia poesia compiuta” ha scritto la Barra dopo aver ricordato quando da studentessa universitaria aveva approfondito il tema dell’amore in poesia e nella musica.

“Auguri mio marito” ha proseguito la giornalista, prima di ricordare le difficoltà superate. “Non è stato facile schivare tutti i colpi. Li abbiamo trasformati in fuochi d’artificio che guardiamo abbracciati, mentre loro eh. Loro si sono dispersi nel cielo lasciando null’altro che polvere” ha aggiunto, per poi concludere il suo messaggio con uno sguardo al presente e al futuro.

“Abbiamo fatto una tale pulizia che accanto a noi, ora, c’è solo l’unica cosa che serve: la felicità” ha chiuso il suo post su Instagram, corredato da immagini del loro matrimonio.

Il post su Instagram di Francesca Barra

Giorni di festeggiamenti per la coppia

Ma non è solo tempo di anniversari di nozze. Fine luglio è infatti un periodo particolarmente ricco di ricorrenze per la coppia, perché il 22 luglio è anche il compleanno di Claudio Santamaria. L’attore, vincitore nel 2016 di un David di Donatello per il film Lo chiamavano Jeeg Robot, ha appena compiuto 46 anni e Francesca Barra non ha fatto mancare i suoi auguri al marito.

“Auguri amore mio! Buon compleanno in uno dei nostri luoghi magici” ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio d’amore con un video che mostra la coppia regalarsi baci romantici nella zona dei Sassi di Matera.

Gli auguri di Franesca Barra per Santamaria su Instagram

