Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, adesso in compagnia di una nuova fiamma, sono stati attribuiti ad Eros Ramazzotti diversi flirt, da Roberta Morise a Sonia Lorenzini.

Negli ultimi giorni il cantante è stato avvistato insieme ad una nuova compagnia, l’ex di Amici Veronica Montali. Dopo le dichiarazioni della giovane, Eros è nuovamente intervenuto per metter le cose in chiaro.

Le parole di Veronica Montali: una storia con Eros?

In seguito ai numerosi gossip su una presunta relazione tra il celebre cantante e l’ex allieva di Amici, il settimanale Dipiù, come ripreso da altri siti, aveva riportato le dichiarazioni della Montali in merito alla vicenda.

“Eros è venuto a trovarmi a Loano, abbiamo passato una bellissima giornata”, aveva raccontato la giovane. “La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà. Insieme stiamo bene, parliamo di tutto e ci confidiamo i nostri problemi. Condividiamo molto, tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli”.

Infine riguardo ad una possibile storia d’amore, aveva commentato con un inequivocabile: “Se son rose, fioriranno”. Insomma la cantante aveva fatto intendere che tra i 2 ci fosse già del tenero.

La risposta decisa di Eros Ramazzotti: “Ennesima bufala”

Ma in breve tempo è stato il diretto interessato a rispondere alla parole della cantante di Amici attraverso Dagospia e come riportato da diversi siti. “Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”, ha dichiarato il celebre cantante.

“L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro.

Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente”, sono le parole con cui Eros vuole concludere la vicenda.

