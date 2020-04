Da qualche tempo si vocifera di un flirt tra il cantante Eros Ramazzotti e Roberta Morise, la bella conduttrice di I Fatti Vostri. Stufo dei continui gossip che ormai lo attanagliano dalla sua separazione con Marica Pellegrinelli, l’artista di recente è esploso in una smentita.

Oggi in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la Morise ha commentato proprio le parole di Ramazzotti, che ha definito i rumors schifosi e disumani. Ma nella chiacchierata con il settimanale c’è spazio anche per il suo lavoro a I Fatti Vostri e a proposito di questo ha detto anche la sua sull’eterna insofferenza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe.

Roberta Morise commenta la smentita di Eros Ramazzotti

Se da un lato Ramazzotti non è riuscito a contenere il livore nei confronti delle voci su una possibile relazione con Roberta Morise, quest’ultima ha preferito percorrere un’altra strada. Roberta ha optato per il silenzio, secondo lei una scelta più saggia elegante.

Un pettegolezzo, quando infondato, si disperderà tra le chiacchiere secondo la Morise. ” In queste settimane non ho detto nulla perchè penso che non ci sia nulla di più elegante di un grande silenzio“.

Al posto del cantante avrebbe lasciato cadere le indiscrezioni, senza dar loro importanza piuttosto che tuonare sui social. “Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta“.

L’opinione su Magalli e Volpe

Su Chi Roberta Morise ha dato la sua opinione sulle chiacchieratissime incomprensioni tra il collega Magalli e chi l’ha preceduta Adriana Volpe. Premesso che la Morise asserisce di aver instaurato un buon feeling con Magalli a I Fatti Vostri, ritiene che sono cose che capitano: non trovare sintonia con chi si ha a fianco a lavoro.

“Trovarsi sul lavoro, d’altronde non è facile” ha detto a Chi Roberta. “Non si amavano, succede, si va avanti“. A quanto pare lei è stata molto fortunata. S