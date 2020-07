Rita Dalla Chiesa resta sul piede di guerra ma adotta armi meno affilate. Dopo la bufera scatenata da un suo controverso tweet in cui chiedeva l’estinzione del popolo cinese – per il quale, a sangue freddo, si è scusata – la giornalista torna sull’argomento con toni più pacati. Amante degli animali, alla conduttrice non va proprio giù il crudele Festival di Yulin, in cui ogni anno vengono uccisi migliaia di cani, e non perde l’occasione di parlarne durante un’intervista al magazine Mio.

Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa

A scatenare le ire di Rita Dalla Chiesa è anche un altro tema che sta a cuore a tutti gli animalisti.

La conduttrice condanna con dure parole il commercio degli animali. Perché pagare centinaia di euro per cani di razza e far appositamente riprodurre quelli con il pedrigree se poi i canili sono pieni di animali in cerca di un padrone? “Io non compro un affetto, me lo vado a cercare”, si sfoga la giornalista.

Rita Dalla Chiesa opinionista: “Mi piace molto”

Messa da parte l’ascia di guerra, il discorso si sposta poi sulla vita professionale di Rita Dalla Chiesa.

Fino al mese scorso la conduttrice è stata impegnata con il programma di informazione leggera Italia Sì. La donna si è detta pronta a tornare su Rai 1 al fianco di Marco Liorni, felice del feeling creatosi tra loro. E quando le viene fatto notare che il suo ruolo è stato ridimensionato a quello di opinionista – lei che una volta era alla guida di un programma tutto suo – Dalla Chiesa non si scompone. “Mi piace molto”, ribatte con garbo. “Non andrei mai a dare la mia opinione in altre trasmissioni”, spiega, confermando la stima che nutre nei confronti di Italia Sì.

“Dipende tutto da come si fa”, conclude, difendendo il suo incarico di opinionista.

Il sogno di Rita Dalla Chiesa

Difficile però celare un desiderio che brucia da tempo. Rita Dalla Chiesa confessa di provare una certa nostalgia per il tribunale televisivo di Forum, programma di cui è stata storica conduttrice fino al 2013. Mentre Barbara Palombelli festeggia la riconferma al timone del format per la prossima stagione, Dalla Chiesa esprime pacata il suo sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe fare Lo sportello di Forum: mi permetterebbe di tornare a respirare quell’aria che non respiro da tanto tempo”.

Chissà se Mediaset esaudirà il suo desiderio.

Approfondisci

Rita Dalla Chiesa commossa assieme a Mara Venier: “Piangevo con te”

Rita Dalla Chiesa dovrebbe tornare a Forum? Maurizio Costanzo dice la sua